Президент Казахстана не приедет на ПМЭФ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году, заявили Reuters в пресс-службе правительства республики. Причины этого решения там не назвали. На форум приедут заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр и замглавы Минэкономики Тимур Жаксылыков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

ПМЭФ-2023 пройдет 14–17 июня под темой «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». В программе запланировано 140 мероприятий и участие 1 тыс. спикеров. Ожидается, что 16 июня на форуме по традиции выступит президент Владимир Путин. Организаторы форума отказали в аккредитации журналистам из недружественных стран.

Лаура Кеффер