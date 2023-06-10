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Коммерсантъ FM
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Президент Казахстана не приедет на ПМЭФ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году, заявили Reuters в пресс-службе правительства республики. Причины этого решения там не назвали. На форум приедут заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр и замглавы Минэкономики Тимур Жаксылыков.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

ПМЭФ-2023 пройдет 14–17 июня под темой «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». В программе запланировано 140 мероприятий и участие 1 тыс. спикеров. Ожидается, что 16 июня на форуме по традиции выступит президент Владимир Путин. Организаторы форума отказали в аккредитации журналистам из недружественных стран.

Лаура Кеффер

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