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Коммерсантъ FM
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Подоляк признал, что Украина не вступит в НАТО до завершения конфликта с РФ

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что его страна сможет вступить в НАТО только после завершения конфликта с Россией. Он призвал прекратить спекулировать о том, «как, когда, почему не прямо сейчас».

«Аксиома. Пока продолжается война — Украина не сможет стать членом НАТО. Но получит весь спектр вооружения "натовского" стандарта»,— написал господин Подоляк в Twitter.

Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года. Киев надеется получить от альянса по итогам саммита в Вильнюсе приглашение в НАТО. Однако господин Зеленский в начале июня усомнился в такой перспективе. По информации Politico, союзники пока не определились с необходимостью предоставления Киеву каких-либо гарантий безопасности.

О перспективах вступления Украины в НАТО — в материале «Ъ» «НАТО быть внимательнее».

Леонид Уварчев

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