Главные новости за 9 июня. Кубань, Крым, Адыгея

Росавиация и профильные ведомства согласовали дополнительный маршрут для полетов гражданских воздушных судов в аэропорты Сочи и других городов. В зависимости от аэродрома назначения время полетов сократится в среднем на 35 минут.

Региональный оперштаб назвал информацию о сбитом на Кубани беспилотнике фейком. Недостоверная информация начала распространяться 9 июня в соцсетях, чатах и группах в мессенджерах.

Государственный долг Краснодарского края составил 112,5 млрд руб. Это выше на 11,7% показателя 2022 года.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко предложил каждому государству ЕАЭС построить отель от имени своей страны на территории курорта «Новая Анапа». Иностранным застройщикам обещают предоставить земли в безвозмездное пользование и оказать поддержку в виде льгот на реализацию проекта.

Торговая сеть «Магнит» закроет бизнес по доставке лекарств. Такое решение в компании приняли из-за отсутствия необходимости в дальнейшем развитии дистрибуторского направления.

Движение автомобилей по двум полосам нового Яблоновского моста планируют запустить 15 июня. Полностью открыть движение планируют к концу 2023 года.

Скифское золото, переданное крымскими музеями в Амстердам, отдадут Украине. Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение первой инстанции.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратится в Рособрнадзор по вопросу аннулирования результатов ЕГЭ по русскому языку 33 школьникам из Новороссийска. Она заявила, что дети не виноваты в том, что организаторы допустили нарушение.

В Северском районе заключили два инвестпроекта на 13,8 млрд руб. ООО СЗ «Северская» (входит в ГК «Точно») и ООО СЗ «Парамаунт» планируют построить почти 200 многоквартирных домов.

Между Горячим Ключом и Джубгой на трассе М-4 «Дон» завершили первый этап дорожных работ. Дальнейший ремонт с реверсивной схемой организации движения отложили на пик сезона отпусков — до 15 сентября.

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