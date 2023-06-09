Странам ЕАЭС предложили построить гостиницы на курорте «Новая Анапа»

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко предложил каждому государству ЕАС построить отель от имени своей страны на территории курорта «Новая Анапа». Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Иностранным застройщикам предоставят земельные участки в безвозмездное пользование и окажут поддержку в виде льгот на реализацию проекта.

Новый курорт в районе Анапы появится на территории станицы Благовещенской. В рамках проекта создадут 25 тыс. номеров и рекреационную инфраструктуру. По предварительным данным, инвестиции в строительство курорта составят 1 трлн руб. Площадь новой территории будет достигать 1,6 тыс. га. «Новая Анапа», по прогнозам, сможет привлечь на Кубань порядка 350 млрд руб. инвестиций.

Подробнее о том, каким будет новый курорт в Краснодарском крае, — в материале «Ъ-Кубань» «В Анапе построят свой Дубай».

Анастасия Донскова

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