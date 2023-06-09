В Северском районе подписаны два инвестпроекта на 13,8 млрд рублей

В Северском районе планируют реализовать два инвестиционных проекта на 13,8 млрд руб. Об этом сообщает глава муниципального образования Андрей Дорошевский в своем Telegram-канале.

В частности, соглашения подписаны с ООО СЗ «Северская» (входит в ГК «Точно») и ООО СЗ «Парамаунт». Компании будут реализовывать проект «Цветной бульвар» в станице Северской, который предусматривает строительство 20 многоквартирных жилых домов, школы на 1,5 тыс. мест, детского сада на 350 мест, озеленение и спортивные площадки. Сумма инвестиций составляет 10,2 млрд руб. Проект должны реализовать до 2027 года.

В рамках второго инвестпроекта предполагается возведение 173 жилых домов с коммерческими территориями в Азовском сельском поселении. Объем инвестиций составляет 3,6 млрд руб. Срок реализации — 2026 год.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО СЗ «Северская» зарегистрировано в Краснодаре в 2021 году. Управляющей компанией общества является ГК «Точно», бенефициаром и генеральным директором которого является Николай Амосов. ООО СЗ «Парамаунт» зарегистрировано в Краснодаре в 2022 году. Директором общества является Максим Инюшев. Бенефициаром — Софья Арабаджийская.

Также девелопер «Точно» сообщил о планах построить в Северском районе туристическо-рекреационный комплекс, парк и канатную дорогу, которые станут новым местом отдыха горожан.

Олег Исаев

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