Власти Кубани назвали фейком информацию о сбитом беспилотнике

Информация о сбитом в Краснодарском крае беспилотнике не соответствует действительности. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

9 июня в соцсетях, чатах и группах в мессенджерах распространяется видео о якобы сбитом беспилотнике на Кубани. На самом же деле это видео было снято давно в Крыму, что подтверждает герб республики, который отчетливо видно на переднем плане. Кроме того, о недостоверности информации говорит и то, что в текстовых сообщениях разнится информация о том, где был сбит БПЛА — под Краснодаром, в районе Ейска, Крымска и Горячего Ключа.

«Отметим также, что ЕДДС районов и чрезвычайные службы подтверждают отсутствие каких-либо сообщений и информации, связанной с падением или фактами сбитых беспилотных летательных аппаратов. Жителей просят не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам информации»,— отметили в оперштабе Кубани.

Татьяна Ручкина

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