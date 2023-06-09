Госдолг Краснодарского края составил 112,5 млрд рублей

Государственный долг Краснодарского края составил 112,5 млрд руб. Это выше на 11,7% показателя 2022 года. Данная информация опубликована министерством финансов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Однако сумма долговых обязательств Кубани не изменилась. Наибольшую долю в структуре госдолга составили бюджетные кредиты. Их сумма составляет 88 млрд руб. Общий объем долговых обязательств составил 24,5 млрд руб.

Согласно проекту краевого бюджета на 2023 года, госдолг региона будет увеличен на 46% и достигнет 154,5 млрд руб.

Олег Исаев

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