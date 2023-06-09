Росавиация согласовала дополнительный авиамаршрут в Сочи с 12 июня

Росавиация и профильные ведомства разработали и согласовали дополнительный маршрут для полетов гражданских воздушных судов в южном и международном направлениях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Речь идет о полетах в открытые аэропорты юга России: Сочи, Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Грозный, Минеральные Воды, Магас, Махачкала, Нальчик и Ставрополь. Новый маршрут будет также действовать для полетов по международным направлениям.

Новый маршрут будет открыт с 12 июня. В Росавиации отмечают, что он повысит пропускную способность воздушного пространства юга России. Это позволит авиаперевозчикам увеличить количество рейсов без использования воздушного пространства Казахстана, а также, в зависимости от аэродрома назначения, сократить время полетов в среднем до 35 минут.

Об открытии второго воздушного коридора в России стало известно 8 июня. Об этом сообщали СМИ. Отмечалось, что авиаперевозчики уже ознакомились с информацией по новому маршруту.

Татьяна Ручкина

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