Дорожные работы на трассе между Горячим Ключом и Джубгой отложили до 15 сентября

Между Горячим Ключом и Джубгой на трассе М-4 «Дон» завершили первый этап дорожных работ. Дальнейший ремонт с реверсивной схемой организации движения отложили на пик сезона отпусков — до 15 сентября, сообщает пресс-служба компании «Автодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Автодора» Фото: пресс-служба «Автодора»

Долгосрочные плановые ремонтные работы продолжатся. В них будет входить возведение искусственных сооружений и подпорных стен. При этом дорожники до середины сентября будут обеспечивать непрерывное, бесперебойное движение как в сторону черноморского побережья, так и в Москву.

На участке трассы из-за проведения дорожных работ уже несколько месяцев наблюдаются пробки. Некоторые из них достигают почти 7 км. Для проезда участка водителям нужно около 1,5 часов.

Татьяна Ручкина

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