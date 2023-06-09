Мизулина обратится в Рособрнадзор в защиту 33 выпускников из Новороссийска, которым отменили результаты ЕГЭ

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратится в Рособрнадзор по вопросу аннулирования результатов ЕГЭ по русскому языку 33 школьникам из Новороссийска. Об этом госпожа Мизулина сообщила в своем telegram-канале.

«Это, конечно, совсем не справедливо. Ведь дети не виноваты в том, что организаторы допустили нарушение. И теперь у них будет двойной стресс в случае пересдачи экзамена»,— подчеркнула госпожа Мизулина.

Ранее оперштаб Кубани сообщал, что из-за ошибки организаторов в школе №22 в Новороссийске результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку аннулировали 33 выпускникам. В ходе служебного расследования было выявлено, что школьники пользовались во время проведения экзамена орфографическими словарями.

Работников пункта проведения экзамена, которые допустили нарушение, были привлечены к дисциплинарной ответственности. Помимо этого, в отношении организаторов возбуждено административное дело.

Олег Исаев

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