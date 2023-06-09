Скифское золото, переданное крымскими музеями в Амстердам, отдадут Украине

Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение первой инстанции о передаче Украине скифского золота, отправленного для выставки в Амстердаме крымскими музеями. Об этом сообщает «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Коллекцию в Бонн, а затем в Амстердам отправили для показа на выставке «Крым — золотой остров в Черном море» в 2013 году. Ранее экспонаты выставлялись в Керченском историко-культурном заповеднике, Центральном музее Тавриды, Бахчисарайском историко-культурном заповеднике и в «Херсонесе Таврическом».

После присоединения полуострова к РФ в 2014 году стал вопрос о возвращении коллекции. В 2016 году Окружной суд Амстердама принял решение передать ценности Украине. Это решение неоднократно оспаривалось в апелляционном порядке.

Ранее представителей музеев Крыма не допустили к слушанию. Как отметил генпрокурор, все материалы уже были приобщены к делу и в присутствии крымских музейщиков нет необходимости.

Анастасия Донскова

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