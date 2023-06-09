«Магнит» закроет направление фармдистрибуции

Торговая сеть «Магнит» закроет бизнес по доставке лекарств. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Решение связано с «отсутствием необходимости в дальнейшем развитии дистрибуторского направления». В компании отметили, что «Магнит Фарма» была создана как платформа для запуска собственной аптечной сети и обеспечения некоторых задач направления «Магнит Косметик». К настоящему времени оба формата самостоятельно выполняют все необходимые функции и необходимости в дистрибуторском бизнесе сети нет.

«Мы поможем внешним клиентам "Магнит Фармы" перейти на контракты с другими дистрибуторами, а форматы "Магнит Аптека", "Магнит Косметик" и e-commerce постараемся максимально перевести на прямые контракты с поставщиками по тому ассортименту, по которому они работали с "Магнит Фармой"»,— говорится в сообщении.

Ранее «Магнит» занимал 16-ю строчку в рейтинге дистрибьюторов на фармацевтическом рынке России по итогам девяти месяцев 2022 года. Объем продаж дистрибуторского фармацевтического направления ритейлера достиг 18,1 млрд руб. в прошлом году.

Анастасия Донскова

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