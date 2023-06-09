Набиуллина заявила о необходимости сворачивать массовые льготные ипотечные программы

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания регулятора заявила, что массовые льготные ипотечные программы необходимо постепенно сворачивать. По ее словам, нужно создавать адресные ипотечные программы, в том числе на вторичном рынке жилья.

Как пояснила Эльвира Набиуллина, широкие ипотечные программы — очень эффективный механизм в условиях кризиса, но он должен быть временным. «На наш взгляд, нужно постепенно после завершения такой массовой программы льготного кредитования для того, чтобы реально повышать доступность жилья, ее делать адресной, больше развивать адресные программы... И здесь льготные программы на вторичное жилье могут работать»,— добавила она.

По словам главы ЦБ, в 2022 году широкое применение льготных программ от застройщиков привело к тому, что цены выросли, а также увеличился разрыв цен на первичном и вторичном рынке, иногда он достигал больше 30%.

11 апреля Банк России объявил о намерении ограничить ипотечные программы с экстремально низкими ставками, которые предлагают застройщики. Как пояснил регулятор, такое решение связано с низкими нерыночными ставками по подобным кредитам (иногда они достигали 0,1%).

Анастасия Ларина