Губернатор Гладков: в Белгороде беспилотник упал на офисное здание

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о падении беспилотника на офисное здание в областном центре.

После падения беспилотник не взорвался, но загорелся. Огонь потушили, никто из людей не пострадал.

Судя по фотографиям в Telegram-канале губернатора, незначительные разрушения есть у крыши здания и котельной, также осколками повреждены два автомобиля. На месте находятся мэр Белгорода Валентин Демидов и оперативные службы.

Ранее сегодня, 9 июня, беспилотник врезался в жилую высотку в Воронеже. Три человека ранены осколками битого стекла, госпитализация им не потребовалась. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. В Кремле расценивают произошедшее как атаку Киевского режима на гражданскую инфраструктуру России. В городе решили ввести режим ЧС.

О последствиях ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж