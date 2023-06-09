Жителей Петербурга просят явиться в военкомат по SMS

В Санкт-Петербурге военнообязанным жителям Кронштадтского и Курортного районов начали приходить SMS-сообщения о необходимости явиться в военный комиссариат, чтобы сверить данные воинского учета.

«Это не мошенники. Действительно, военкомат. 931 — номер, с которого высылают сообщения»,— пояснили корреспонденту «Ъ-СПб» в данном райотделе.

В военкомате указали, что рассылка проводится по распоряжению руководства комиссариата.

Ранее глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил в эфире РБК, что такая рассылка уведомлений готовится для удобства граждан. Он назвал это «техническим решением проблемы», которая упрощает само оповещение, однако если человек не получил сообщение, то санкций к нему применять не будут, поэтому «бояться этого ни в коем случае не надо», заверил депутат.

Еще в апреле «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге начали раздавать повестки срочникам. На них обозначалось, что грозит тем, кто не явится в военкомат. При этом в документе указывались выдержки как из новой редакции закона, так и из старой. В Западном военном округе подлинность повесток с предупреждением о новых ограничительных мерах в случае неявки подтвердили.

Подробнее о принятых Госдумой РФ поправках о цифровом учете военнообязанных читайте в материале «Ъ» «Не думай о повестках свысока».

Андрей Кучеров

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