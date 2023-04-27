В ЗВО подтвердили рассылку повесток с новыми предупреждениями

В Западном военном округе подтвердили подлинность повесток с предупреждением о новых ограничительных мерах в случае неявки, пишет «Фонтанка».

«Подлинность подтверждаем, но уведомляем, что такие штампики ставят не всем, а только гражданам, которые ранее уклонялись от мероприятий, связанных с призывом на военную службу, и в отношении которых открыто административное производство»,— рассказали в пресс-службе округа.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге начали раздавать повестки срочникам. На них обозначено, что грозит тем, кто не явится в военкомат. При этом в документе указаны выдержки как и из новой редакции закона, так и из старой. В документе новой формы появился красный штамп с надписью: «В случае неявки в военный комиссариат в установленный срок в отношении вас будут введены ограничительные меры».

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных граждан и оповещении призывников о получении повестки в электронном виде. Теперь россиян смогу вызвать в военкомат через портал Госуслуг. Одновременно с получением повестки онлайн на призывника накладывается запрет на выезд из страны. При неявке закон позволяет запретить гражданину сделки с недвижимостью, получение кредитов, ограничивая в вождении автомобилей. Ограничения будут наложены даже в том случае, если гражданин не знает о направлении ему каких-либо повесток.

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