Белгородский губернатор сообщил о трех пострадавших во время обстрелов ночью

Над Белгородом и Белгородским районом ночью работала система ПВО, повреждены несколько зданий, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадали три человека, двоих госпитализировали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Гладков рассказал, что в поселке Разумном повреждены многоквартирный жилой дом и несколько частных домов. Также «есть разрушения жилого фонда» в городе Шебекино.

«За ночь пострадало три человека, один от госпитализации отказался. Два человека, получившие ранения, находятся в больнице»,— сказал губернатор Белгородской области в Telegram.

С прошлой недели люди стали массово выезжать из Шебекино, расположенного в 6 км от границы с Украиной. Вячеслав Гладков говорил, что денег на восстановление жилья в регионе не хватает. Вчера, 8 июня, система ПВО сбила над Белгородом две воздушные цели, были повреждены жилой дом и несколько машин.

О ситуации в регионе читайте в репортаже «Ъ» «"За три дня это все не утихнет"».

Лаура Кеффер