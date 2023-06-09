Белгородский губернатор сообщил о трех пострадавших во время обстрелов ночью

Над Белгородом и Белгородским районом ночью работала система ПВО, повреждены несколько зданий, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадали три человека, двоих госпитализировали.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Господин Гладков рассказал, что в поселке Разумном повреждены многоквартирный жилой дом и несколько частных домов. Также «есть разрушения жилого фонда» в городе Шебекино.
«За ночь пострадало три человека, один от госпитализации отказался. Два человека, получившие ранения, находятся в больнице»,— сказал губернатор Белгородской области в Telegram.
С прошлой недели люди стали массово выезжать из Шебекино, расположенного в 6 км от границы с Украиной. Вячеслав Гладков говорил, что денег на восстановление жилья в регионе не хватает. Вчера, 8 июня, система ПВО сбила над Белгородом две воздушные цели, были повреждены жилой дом и несколько машин.
О ситуации в регионе читайте в репортаже «Ъ» «"За три дня это все не утихнет"».