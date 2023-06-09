Главные новости к утру 9 июня

Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили обвинения в хранении секретных документов, которые нашли у него во время обыска в августе 2022 года. Его вызвали в суд во вторник, 13 июня.

Пентагон выделит новый пакет военной помощи Украине на $2 млрд, сообщает Bloomberg. По его данным, для Киева закупят ракетные пусковые установки Hawk и ракеты для системы ПВО Patriot.

Как узнал «Ъ», российские нефтекомпании увеличили экспорт бензина с начала года на 37%, до 2,5 млн тонн. Рост зафиксирован на фоне прибыльности таких операций и низких цен на внутреннем рынке.

Икону «Троица» Андрея Рублева из храма Христа Спасителя отправят на реставрацию. Она может занять до года, сообщила глава Минкульта Ольга Любимова.

По данным «Ъ», ФАС обсуждает с Минцифры введение внеплановых проверок IT-компаний вопреки предоставленным им льготам. Такая мера предлагается в случае, если организация допустит утечку данных или нарушит антимонопольное законодательство — в первую очередь речь идет о завышении цен.

Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен посетить Пекин на следующей неделе, сообщает Politico со ссылкой на источники. Визит господина Блинкена планировался в феврале, но его отменили после инцидента с китайским аэростатом.

В Госдуме предлагают обязать образовательные онлайн-платформы лицензировать курсы дополнительного профобразования. Предполагается, что Рособрнадзор и Росаккредитация будут привлекать для проверки отраслевые вузы, рассказал «Ъ» депутат Александр Хинштейн.

В Белгороде и Белгородском районе из-за обстрелов ночью были повреждены несколько зданий. Пострадали три человека, двоих госпитализировали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Производитель электроники и бытовой техники Vestel приостановил проект возобновления производства в РФ. Бренд планирует развиваться в стране в корпоративном секторе, узнал «Ъ».

В Москве вечером 8 июня задержали участника «Битвы экстрасенсов» Дмитрия Волхова и еще троих человек за попытку вступить в «Русский добровольческий корпус» (участвует в боевых действиях на стороне Украины). Во время обысков у них bзъяли ножи, компьютеры и символику нацистской Германии.

О предстоящих 9 июня важнейших событиях — в анонсах «Ъ».