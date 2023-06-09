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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: Пентагон готовит пакет помощи Украине на $2 млрд

Министерство обороны США готовит новый пакет военной помощи Украине на сумму $2 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Объявить о новой помощи планируется сегодня, 9 июня.

По данным агентства, предполагается закупка ракетных пусковых установок Hawk и двух типов современных зенитных ракет для системы ПВО Patriot. Деньги будут выделены в рамках инициативы о содействии безопасности Украины.

Прошлый пакет военной помощи Вашингтон выделил Киеву в мае. В него вошли 105-мм танковые снаряды, ракеты AIM-7 для противовоздушной обороны, системы ПВО Avenger и противотанковые системы AT-4. Reuters сообщало, что США также хотят наладить импорт тротила из Японии для снарядов, поставляемых Украине.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

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Лаура Кеффер

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