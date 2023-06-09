Главные анонсы 9 июня

В Москве пройдет заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке. По результатам заседания состоится пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

В Женеве пройдут межведомственные консультации по меморандуму РФ и ООН в рамках зерновой сделки.

Басманный суд Москвы рассмотрит по существу заочное уголовное дело в отношении писателя Дмитрия Глуховского (признан Минюстом РФ «иностранным агентом»), обвиняемого в распространении фейков о ВС РФ.

В Берлине пройдут переговоры канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

Окружной суд в Сан-Франциско проведет заседание, в ходе которого определит сроки начала разбирательства по делу гражданина РФ Александра Винника.

Мэр Москвы Сергей Собянин встретится с активом столичного отделения партии «Единая Россия».