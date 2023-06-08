В Москве задержали участника «Битвы экстрасенсов» за попытку вступить в «Русский добровольческий корпус»

Участника «Битвы экстрасенсов» Дмитрия Волхова (настоящая фамилия — Буриков) и еще троих человек задержали в Москве по подозрению в намерении вступить в «Русский добровольческий корпус» (РДК), сообщили ТАСС в правоохранительных органах. РДК участвует в боевых действиях на стороне Украины.

Сотрудники Следственного комитета РФ вместе со спецназом сегодня, 8 июня, провели обыски по нескольким адресам в Москве. Помимо господина Бурикова задержаны «как минимум еще трое человек», уточнили в полиции. Утверждается, что они планировали выехать на Украину для вступления в РДК. Собеседник агентства добавил, что во время обысков изъяли ножи, компьютеры и символику нацистской Германии, подробности о задержанных не приводятся.

РДК — созданное при ВСУ формирование, которое, как утверждается, состоит из россиян. Члены РДК совершали диверсии на территории России, в том числе в Белгородской области. В мае члены РДК и «Легиона “Свобода России”» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) проникли на территорию Грайворонского округа региона. В результате нападения восемь человек получили ранения, были повреждены жилые дома. Власти Украины отрицали причастность к вторжению на территорию РФ.

Подробности — в материале «Ъ» «Стой, КТО идет».

Лаура Кеффер