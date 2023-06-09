Банки кодируют Таджикистан

Российским покупателям стала доступна оплата товаров и услуг по QR-коду в странах ближнего зарубежья — первыми к новому сервису подключились 28 тыс. магазинов в Таджикистане. Сервис доступен клиентам любых российских банков, в приложении которых реализована возможность считывания QR-кода. Эксперты считают, что в этой схеме санкционные риски минимальны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Как рассказали “Ъ” в МТС-банке, он первым реализовал платежный сервис, с помощью которого за границей можно оплачивать товары и услуги в торгово-сервисных предприятиях (ТСП) по QR из любых российских банков. Первой из стран, где он подключен, стал Таджикистан, там подключены 28 тыс. торговых точек, обслуживаемых банком-партнером МТС-банка. Все платежи осуществляются без комиссии в российских рублях с учетом конвертации в валюту Таджикистана. Сервис доступен для клиентов любых российских банков, достаточно иметь приложение, с помощью которого можно считать QR-код, платеж происходит внутри России. После этого МТС-банк переводит деньги в таджикистанский банк-партнер в местной валюте, и тот уже зачисляет ее на счет магазина.

Как пояснил “Ъ” бизнес-лидер направления «Система денежных переводов» МТС-банка Кирилл Пальчун, на фоне роста экономики Таджикистана в 2022 году на 8% объем рынка денежных переводов в Таджикистан по итогам 2022 года вырос на 78%. По его словам, к сервису уже проявили интерес и другие банки Таджикистана, также интеграция ведется с банками Узбекистана, Киргизии и Армении.

Юристы считают, что риски вторичных санкций в такой схеме могли бы возникнуть, если бы в цепочке платежей использовалась бы валюта недружественных стран. Как пояснила руководитель юридической практики Grace Consulting Ltd Екатерина Орлова, если на принимающей стороне нет американских лиц в виде корреспондентов, то данная структура платежа весьма может быть рабочей под суммы и нужды локального рынка Таджикистана.

Как отмечают эксперты, похожая схема была реализована для оплаты за границей с помощью карт российских банков (см. “Ъ” от 27 октября 2022 года). По мнению главы правления ассоциации «Финансовые инновации» Романа Прохорова, это вполне удобная схема для российских туристов, правда, число таких туристов в Таджикистане невелико, это, скорее, обкатка подхода. «Для ТСП такая схема удобнее установки российских POS-терминалов, так как они получают деньги от местного банка и к ним меньше вопросов у местного регулятора, но необходим местный банк-партнер»,— пояснил он. При этом, как рассказал “Ъ” источник на банковском рынке, в случае с оплатой по QR-коду, во-первых, необходимо, чтобы в магазине был устойчивый доступ в интернет, без чего вход в приложение невозможен. А во-вторых, банк покупателя может по геолокации понять, что платеж из одного российского банка в другой российский банк совершается из-за границы, и счесть такой платеж мошенническим.

Вице-президент Ассоциации российских банков Алексей Войлуков считает, что при отсутствии других вариантов оплаты данный способ хорош и удобен, но надо понимать, что не только один российский банк выходит с поиском способов оплаты для российских туристов за границей, но и другие игроки. «В дальнейшем вполне может сложиться ситуация, что в крупных магазинах на кассе будет лежать альбом QR-кодов разных банков, предлагающих разные условия оплаты, и это уже будет не совсем удобная схема платежа»,— говорит он. По его мнению, заведение иностранными ТСП терминалов российских банков тоже не идеальный вариант и сопряжен с дополнительными затратами на техническое оснащение и сопровождение, что повышает стоимость для клиентов и снижает привлекательность для магазинов. «В нынешней ситуации трудности могут возникать по разным причинам, но это не повод опускать руки и не искать и не реализовывать различные варианты оплаты картами российских банков»,— уверен Алексей Войлуков.

Максим Буйлов, Ольга Шерункова