Белгородский авторитетный бизнесмен Владимир Тебекин обжаловал арест

Заключенный под стражу белгородский предприниматель Владимир Тебекин обжаловал решение Мещанского районного суда Москвы о его аресте. Об этом сообщается в картотеке судов общей юрисдикции Москвы. Апелляционная жалоба в Мосгорсуд была принята к рассмотрению 6 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Тебекин был заключен под стражу вместе с другим известным в регионе предпринимателем Геннадием Бобрицким 3 июня. В материалах суда сказано, что господам Тебекину и Бобрицкому вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

По информации источников «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, задержание предпринимателей произошло 2 июня «в рамках расследования серии экономических преступлений». В задержании участвовали сотрудники управления ФСБ по Белгородской области и их московские коллеги. Официальной информации об этом не было.

Владимир Тебекин и Геннадий Бобрицкий являются влиятельными предпринимателями. Господин Тебекин возглавляет белгородскую спортивную общественную организацию «Федерация бокса» и является президентом благотворительного фонда содействия здоровому образу жизни «Айсберг». Геннадий Бобрицкий руководил крупным агрохолдингом «Приосколье», но в феврале этого года покинул пост гендиректора головного юрлица — ООО «УК "Приосколье"».

Сергей Калашников

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