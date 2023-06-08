«Юничел» откроет термальный комплекс возле цирка в Челябинске

Обувная фабрика «Юничел» планирует запустить термальный комплекс на месте недостроенного здания на набережной реки Миасс в Челябинске. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердила директор торговой сети «Юничел» Екатерина Железнякова.

«Сейчас ведутся работы по подготовке фасада здания для запуска на улице Береговая термального курорта. Готовятся проектные решения по дизайну фасада для согласования с администрацией Челябинска», — пояснила Екатерина Железнякова. Подробности проекта пока не уточняются.

Планируемый для размещения курорта участок находится возле цирка. На нем находится четырехэтажное недостроенное здание общей площадью 7,1 тыс. кв. м. После его завершения «Юничел» планировал разместить в нем ряд служб, в том числе дизайнеров, модельеров-конструкторов. В 2021 году компания пыталась продать объект за 250 млн руб., но затем отказалась от намерений.

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