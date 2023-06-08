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Бывший красноярский губернатор Александр Усс избран сенатором

Бывший губернатор Красноярского края Александр Усс избран членом Совета федерации от законодательной ветви власти региона. Соответствующее решение 8 июня приняла сессия законодательного собрания региона.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Кандидатуру Александра Усса предложила фракция «Единой России», а также группа из 11 депутатов, представляющих пять из шести фракций краевого парламента. Из предваряющего обсуждение вопроса выступления спикера заксобрания Алексея Додатко следовало, что предложение о назначении экс-губернатора сенатором поступило от руководства страны.

Других претендентов на этот пост не было. Предложение фракции ЛДПР о внесении в число кандидатов Сергея Натарова было отклонено, поскольку эта инициатива не сопровождалась необходимым для выдвижения пакетом документов.

По итогам тайного голосования кандидатуру Александра Усса поддержало подавляющее большинство депутатов: 39 из 44 присутствовавших на сессии.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», предшественник Александра Усса на посту сенатора Валерий Семенов подал в отставку в мае. Господин Усс, в свою очередь, получил мандат депутата заксобрания от «Единой России» после отставки депутата Николая Креминского.

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Валерий Лавский

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