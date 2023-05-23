Красноярский сенатор Валерий Семенов направил заявление о сложении полномочий

Сенатор от законодательной ветви власти Красноярского края Валерий Семенов подал заявление о досрочном сложении полномочий (их срок истекает в 2026 году). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в Совете федерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По данным представителя Совета федерации, верхняя палата Федерального собрания рассмотрит этот вопрос 24 мая. 22 мая господин Семенов сообщал РИА «Новости», что не планирует подавать в отставку и «никаких решений на сегодняшний день не принято».

Как писал «Ъ-Сибирь», на место Валерия Семенова может претендовать экс-губернатор Красноярского края Александр Усс. Это произойдет, если он получит депутатский мандат законодательного собрания региона.

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Валерий Лавский