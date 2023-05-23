Мандат до сената доведет

Бывший губернатор Красноярского края Александр Усс может занять кресло в региональном парламенте, а затем и в Совете федерации. Такая возможность у него появилась после отказа единоросса Николая Креминского от мандата депутата законодательного собрания. Впрочем, для реализации ее на практике необходимо, чтобы на освободившееся место в краевом парламенте не претендовали кандидаты в депутаты от канской региональной группы «Единой России» (ЕР), а действующий сенатор от заксобрания Валерий Семенов сдал свои полномочия. Такую комбинацию красноярские политологи считают вполне реальной. Один из канских кандидатов уже написал заявление об отказе от мандата.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший губернатор Красноярского края Александр Усс может получить депутатский мандат в региональном парламенте и потом стать сенатором от законодательной ветви власти

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Бывший губернатор Красноярского края Александр Усс может получить депутатский мандат в региональном парламенте и потом стать сенатором от законодательной ветви власти

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Главный врач КГБУЗ «Канская межрайонная детская больница» Алексей Бобрик написал заявление об отказе от мандата депутата красноярского заксобрания. Об этом он сообщил „Ъ-Сибирь“, пояснив, что его не устраивает оставшийся срок полномочий депутатов действующего созыва — он истекает в 2026 году.

Место депутата от „Ъ-Сибирь“ в заксобрании Красноярского края стало вакантным на минувшей неделе. Свой мандат сдал гендиректор ЗАО «Большеуринское» Николай Креминский, сославшийся на личные обстоятельства. Коллеги отпустили господина Креминского с сожалением, а спикер-единоросс Алексей Додатко отметил, «что опыт и экспертное мнение Николая Креминского будут востребованы органами власти края и региональным отделением партии».

Как сообщил „Ъ-Сибирь“ председатель крайизбиркома Алексей Подушкин, вакантный мандат руководство регионального отделения (РО) партии должно предложить кандидату из той же региональной группы, что и депутат, отказавшийся от полномочий. «Если в региональной группе краевого списка кандидатов (в общекраевой части краевого списка кандидатов) не осталось зарегистрированных кандидатов или остались только те, кто письменно отказался от замещения этого вакантного депутатского мандата, то указанный орган избирательного объединения вправе предложить кандидатуру зарегистрированного кандидата из другой региональной группы краевого списка депутатов (из общекраевой части краевого списка кандидатов)»,— пояснил он.

У красноярского реготделения ЕР есть 14 дней на внесение в избирательную комиссию Красноярского края предложения по кандидатуре для замещения вакантного депутатского мандата. «Если партия не воспользуется эти правом, то вакантный депутатский мандат будет передан избирательной комиссией Красноярского края одному из кандидатов из списка партии в порядке очередности»,— прокомментировали ситуацию в РО ЕР. Но когда и какое именно решение о судьбе мандата примет региональное отделение, в его пресс-службе уточнить не смогли.

Господин Креминский занимал вторую строчку в канской региональной группе. Возглавлявший группу депутат Госдумы РФ Юрий Швыткин ранее отказался от мандата депутата краевого парламента. Следом за Николаем Креминским в зарегистрированном списке группы находились спикер Дзержинского райсовета Дмитрий Ашаев и Алексей Бобрик. В Дзержинском райсовете „Ъ-Сибирь“ сообщили, что господин Ашаев находится в отпуске до середины июня и связаться с ним невозможно.

Решение господина Бобрика может стать шагом по передаче мандата экс-губернатору Александру Уссу. В 2021 году он в статусе главы региона возглавил парт­список ЕР, но отказался от мандата. В РО ЕР подтвердили, что Александр Усс имеет право участвовать в замещении мандата. В крайизбиркоме указали, что зарегистрированный кандидат вправе участвовать в замещении депутатских мандатов дважды.

Сам господин Усс после своей отставки и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в апреле 2023 года заявлял, что «получил предложение продолжить работу на федеральном уровне, но при этом заниматься и вопросами социально-экономического развития нашего края». Получить комментарий экс-губернатора не удалось.

Красноярские эксперты считают вполне возможными кадровые решения, в ходе которых Александр Усс получит освободившийся депутатский мандат, а затем будет избран сенатором от законодательной ветви власти края. С 2014 года этот пост занимает Валерий Семенов. Телефоны в его приемных в Москве и Красноярске вчера не отвечали. Два источника, близких к руководству края, сообщили газете «Ведомости», что господин Семенов в ближайшие дни сдаст мандат сенатора и перейдет на работу в региональное правительство. Там, по их данным, он займет пост вице-премьера, курирующего представительство Красноярского края в Москве.

«Вполне вероятная комбинация. Вряд ли нынешний член Совета федерации от заксобрания Красноярского края Валерий Семенов горит желанием сдавать пост экс-губернатору. Однако если ему это порекомендуют сделать вышестоящие федеральные начальники, например, из администрации президента, то, скорее всего, этот сценарий реализуется уже в июне»,— считает политолог Александр Чернявский. По словам руководителя коммуникационного агентства Sibmedia Agency Василия Дамова, пока основным вариантом при обсуждении сенатских перспектив Александра Усса была так называемая «президентская квота». «Вариант с делегированием через заксобрание тоже обсуждался, и проблема там была даже не в том, как Усс попадает в заксобрание, а в том, что место сенатора должен освободить Валерий Семенов»,— отметил он. При этом господин Дамов не считает кресло сенатора единственным вариантом трудоустройства экс-губернатора, которого, по его словам, «могут „сослать“ в какую-нибудь структуру типа „Роснефти“ на почетную должность».

В настоящее время трое бывших сибирских губернаторов работают членами Совета федерации: Александр Карлин (Алтайский край), Владимир Городецкий (Новосибирская область) и Виктор Кресс (Томская область).

Валерий Лавский