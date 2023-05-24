На границу банки смотрят хмуро

Предприниматели из приграничных регионов Черноземья на прошедшей накануне сессии общественных консультаций Банка России заявили о специфических проблемах с ведением бизнеса рядом с зоной боевых действий. Банки якобы не берут в залог для выдачи кредита активы в соседних с Украиной районах, а страховщики отказываются компенсировать ущерб. Представители Белгородской и Курской областей в качестве компенсации издержек хотят кредиты по рекордно низким ставкам. В ЦБ их инициативы пока не комментируют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Банк России провел для регионов ЦФО сессию общественных обсуждений подготовленного им обзора кредитно-денежной политики. Зампред ЦБ Алексей Заботкин заверил, что для регулятора и в сегодняшних условиях остаются актуальными планы по инфляции на уровне 4% и предложил представителям регионов оценить финансовое состояние своих предприятий, сопоставив его с динамикой ключевой ставки.

Об особенностях ведения бизнеса в приграничной Белгородской области на сессии сообщил топ-менеджерам ЦБ владелец промышленного парка «Волоконовский» и глава местного отделения «Деловой России» Сергей Лисов.

«Приграничье оказалось в куда худшем положении, чем другие регионы. У нас возникли исключительные факторы, в контексте которых условия кредитования получили особый характер. Запланированные на 2022 год инвестиционные проекты были заморожены, предприятия нашего региона столкнулись с реальной угрозой перестать существовать,— рассказал господин Лисов.— Помимо резкого роста процентных ставок по кредитам и цен на импортируемые с Запада товары, разорванных логистических цепочек на нас очень сильно повлиял сам ход специальной военной операции. 50-километровая зона досягаемости украинской артиллерии наложила отпечаток на все предприятия, расположенные в ней».

От Волоконовки до границы с Харьковской областью Украины по прямой чуть больше 20 км.

Как заявил бизнесмен, «банки перестали рассматривать залоги, расположенные в этой приграничной зоне, либо стали оценивать их по нулевой стоимости». «Страховые компании прекратили страховать наши объекты и начали отказывать в выплатах в связи с несоответствием прописанных в полисах статей ущерба обстоятельствам СВО»,— сообщил господин Лисов. Компании в приграничье, по его словам, также столкнулись с дефицитом рабочей силы: «Даже заработная плата по двойной тарифной ставке не решает проблему, которая появилась из-за мобилизации и нежелания работать в опасном для жизни регионе. Люди бегут попросту от войны».

На фоне этих сложностей глава белгородской «Деловой России» призвал представителей ЦБ подумать о введении для компаний из приграничных регионов программы льготного кредитования под 6% годовых с субсидируемой из бюджета ставкой: «Эти предприятия оказались в невыносимых условиях для ведения бизнеса. Даже транспортные компании порой отказываются осуществлять доставку грузов из приграничья. А особые условия кредитования позволят стимулировать работоспособность и дадут приграничным компаниям конкурентные преимущества хоть в чем-то».

Алексей Заботкин поблагодарил господина Лисова «за мнение и предложения», более подробно его инициативу топ-менеджеры ЦБ на сессии не комментировали.

Представлявший Курскую область гендиректор ГК «Агропромышленный альянс “Юг”» Сергей Семиноженко сказал, что хоть по его региону «стреляют реже, чем по Белгородскому», но бизнес испытывает те же проблемы. «Наше предприятие находится непосредственно в приграничном районе, и некоторые поставщики просто боятся к нам ехать. У нас есть и потери личного состава, люди, которые уехали,— сообщил бизнесмен.— Но приятно отметить, что примерно половина из уехавших боялись войны, а остальные записались добровольцами в действующую армию». ГК занимается свиноводством в Суджанском районе, граничащем с Сумской областью Украины.

Господин Семиноженко на сессии заявил, что хотел бы «адресовать Центробанку проблемы со страхованием в приграничной зоне». «Сложностей со страхованием имущества у нас нет, но, когда я в рамках социальной ответственности попытался застраховать жизнь работников, которые находятся непосредственно у границы, у меня это не получилось. Все компании свернули для них программы страхования жизни и здоровья. Их тоже тяжело в чем-либо обвинить, потому что они работают ради получения прибыли. На мой взгляд, решить проблему помогла бы государственная программа страхования, как минимум людей, для приграничных регионов»,— предложил бизнесмен.

Публичную оценку его инициативе представители ЦБ не давали.

«В прошлом году мы понимали, что ключевая ставка рано или поздно будет снижена после резкого роста, но с курсом валют было много сюрпризов. Мне было удивительно увидеть укрепление рубля в середине года и еще более удивительно — его падение к концу»,— добавил бизнесмен. Он сообщил, что для его отрасли «комфортным коридором по инфляции были бы 4–8%», поскольку «все, что ниже 4%,— это застой, а все, что выше 8%,—хаос».

Выступили на сессии ЦБ и представители других регионов Черноземья. Директор фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Липецкой области Дмитрий Петухов сказал, что на основании «среза прямого общения с бизнесом» 2017–2021 годы теперь кажутся ему «периодом возможностей для развития и реализации проектов». «Уровень кредитных ставок и та стабильность, которая была на рынке ранее, действительно позволяли компаниям делать прогнозы и идти вперед. События 2022 года приостановили практически все новые проекты, бизнес в моменте решал текущие задачи по выживанию»,— пояснил господин Петухов.

Финансовый директор воронежской ГК «Офисмаг» (занимается оптовой и розничной торговлей канцтоварами) Евгений Погорелов сообщил, что у его компании «появилось новое направление инвестиций — в погашение банковских кредитов». «Компания работает на рынке непродовольственных товаров и ни в один из кризисов практически не попадает ни в какие льготные программы. Когда начала расти ключевая ставка и курсы валют, мы могли рассчитывать только на себя,— отметил управленец.— Только сейчас мы возвращаемся к тем своим проектам, которые можно планировать на длинной оси времени».

Замгендиректора орловского кабельного завода «Эксперт-кабель» Дмитрий Шалимов сообщил, что его предприятие в сегодняшних условиях в принципе не рассматривает банковские кредиты как инструмент для реализации инвестпроектов. «Мы сейчас работаем на займах Фонда развития промышленности под 1% плюс 2,2–2,5% на госгарантии. В итоге ставка 3,5% годовых. Есть еще промышленная ипотека под 5%. Ставки банков выше 7% для нас отсекающие, мы не используем их в своей работе в рамках среднесрочных и долгосрочных проектов,— рассказал управленец.— Наш бизнес высокооборотистый, но низкомаржинальный, что характерно для всей промышленности. Поэтому 7% — предел, более дорогие деньги мы не можем себе позволить».

Глава ассоциации промышленников и предпринимателей Тамбовской области, управляющий директор химзавода «Пигмент» Сергей Коротков на сессии призвал представителей ЦБ «не зацикливаться на таргетировании инфляции, а сделать приоритетом таргетирование экономического роста». «Инфляция — это социальный аспект, но не стоит гнаться за ней как за самоцелью. Мы можем добиться хоть нулевой инфляции, но если внутренний валовый продукт будет снижаться, то ни о каком реальном уровне доходов населения и потребительском росте говорить будет нельзя»,— заключил он.

Сергей Калашников