Главные новости за 7 июня. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк

«Альфа-групп» может купить управляющие компании «ПИК-комфорта» в Воронеже. Губернатор Александр Гусев «окончательно» согласовал сделку, но нового покупателя не раскрыл.

Бывшему главе Вейделевского района Белгородской области Анатолию Тарасенко добавили дело о превышении полномочий. Ранее против него возбудили дело о получении крупной взятки.

В курском селе Попово-Лежачи в результате украинской атаки ранен рабочий.

Суд в Москве отправил под домашний арест обвиняемого в мошенничестве воронежского бизнесмена Леонида Арапова. Предприниматель вину не признает.

В Белгородской области возникли крупнейшие за год лесные пожары в Черноземье. На помощь пришли пожарные из других регионов

Близкая к «ЖБИ2-инвест» компания планирует построить на окраине Воронежа шесть многоэтажных домов на 204 тысяч кв. м. Мэрия одобрила планировку территории для ООО «Специализированный застройщик Поколение».

Председатель горсовета Липецка Евгения Фрай стала членом «Единой России». До назначения на пост спикера она возглавляла благотворительный фонд и не имела права вступать в партии.

В первом матче за путевку в РПЛ воронежский «Факел» в гостях обыграл красноярский «Енисей» со счетом 0:1. Ответная игра будет в Воронеже 10 июня.

Компания «Овощи Черноземья» выплатила 36,8 млн рублей компенсации вреда, нанесенного почвам в Липецкой области. Изначально взыскать хотели 39,3 млн рублей.

Оскольский электрометаллургический комбинат планирует вложить 1 млрд рублей в установку вакуумных фильтров.