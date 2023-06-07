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В первом матче за путевку в РПЛ воронежский «Факел» в гостях обыграл красноярский «Енисей»

В первом стыковом матче за право играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) воронежский «Факел», занявший 14-е место по итогам главного чемпионата страны, на выезде в Красноярске обыграл «Енисей», который в свою очередь расположился на четвертом месте в Футбольной национальной лиги. Игра завершилась со счетом 0:1.

Матч проходил в крытом манеже, так как открытая арена «Енисея» еще не готова для приема игр. Возможно, игрокам так даже было лучше, потому что в Красноярске уже неделю держится температура около 30°С.

В первом тайме гости привыкали к искусственному газону, от которого мяч отскакивал по непредсказуемым траекториям. Хозяевам, впрочем, тоже приходилось нелегко. В итоге обе команды лишь по разу провели опасные атаки.

Во втором тайме пытающийся сохранить прописку в РПЛ «Факел» усилил натиск, создав несколько голевых моментов. Но зачастую выручал вратарь «Енисея» Евгений Ставер. Ключевым эпизодом стало удаление полузащитника хозяев Олега Ланина на 59-й минуте. С помощью видеоповтора арбитр Сергей Карасев увидел, как игрок «Енисея» шипами ударил в пах защитника воронежцев Игоря Калинина. После этого «Факел» стал атаковать еще больше, и на 77-й минуте после очередного розыгрыша углового нападающий Евгений Марков забил свой первый гол за воронежский клуб.

На этом гости не остановились, желая удвоить преимущество. Периодически контратаковал и «Енисей». Однако счет остался неизменным.

Ответная игра состоится в Воронеже на Центральном стадион профсоюзов 10 июня. В РПЛ выйдет команда, которая по итогам двух матчей забила больше голов. Для покупки билетов не требовался Fan ID, на воронежскую игру они полностью раскуплены в течение пары часов.

Александр Прытков

Фотогалерея

Каковы основные достижения «Факела» за все время существования клуба

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Считается, что ФК &quot;Факел&quot; основан в 1947 году, хотя современное название клуб получил значительно позже.

Считается, что ФК "Факел" основан в 1947 году, хотя современное название клуб получил значительно позже.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

В 1947 году спортивное общество «Крылья Советов» воронежского завода п/я 71 (ныне ВАСО, филиал ПАО «Ил») создало футбольную команду, которая считается предшественницей «Факела». Из-за режима секретности публично ее называли командой Сталинского района.

В 1947 году спортивное общество «Крылья Советов» воронежского завода п/я 71 (ныне ВАСО, филиал ПАО «Ил») создало футбольную команду, которая считается предшественницей «Факела». Из-за режима секретности публично ее называли командой Сталинского района.

Фото: Фото с сайта https://fakelfc.ru /

В разные годы клуб носил названия Команда города Воронежа, &quot;Труд&quot; (Воронеж), &quot;Факел-Профус&quot; (Воронеж), ФК &quot;Воронеж&quot;, ФК &quot;Факел-Воронеж&quot;, ФК &quot;Факел&quot; (Воронеж).

В разные годы клуб носил названия Команда города Воронежа, "Труд" (Воронеж), "Факел-Профус" (Воронеж), ФК "Воронеж", ФК "Факел-Воронеж", ФК "Факел" (Воронеж).

Фото: Фото с сайта https://fakelfc.ru /

Домашняя арена «Факела», Центральный стадион профсоюзов, была заложена на месте Сенной площади в 1927 году, но строительство длилось довольно долго. К 1930 году было готово лишь футбольное поле, а трибуны и вся инфраструктура были введены в строй лишь к 1934 году.

Домашняя арена «Факела», Центральный стадион профсоюзов, была заложена на месте Сенной площади в 1927 году, но строительство длилось довольно долго. К 1930 году было готово лишь футбольное поле, а трибуны и вся инфраструктура были введены в строй лишь к 1934 году.

Фото: Из фондов Воронежского областного краеведческого музея

В 1936 году стадион получает название «Пищевик», в 1953-м он некоторое время называется «Знамя», а с февраля 1958-го — «Труд». С 1973 года и до настоящего времени — Центральный стадион профсоюзов.

В 1936 году стадион получает название «Пищевик», в 1953-м он некоторое время называется «Знамя», а с февраля 1958-го — «Труд». С 1973 года и до настоящего времени — Центральный стадион профсоюзов.

Фото: Из книги архитектора Н. Троицкого «Воронеж»

Во время Великой Отечественной войны стадион, как и весь город, был практически полностью разрушен, а первая послевоенная капитальная реконструкция стадиона состоялась перед сезоном 1954 года, когда вышедшие на всесоюзный уровень предшественники нынешнего «Факела» — воронежские «Крылья Советов» получили в распоряжение новую спортивную арену с трибунами на 10 тыс. зрителей.

Во время Великой Отечественной войны стадион, как и весь город, был практически полностью разрушен, а первая послевоенная капитальная реконструкция стадиона состоялась перед сезоном 1954 года, когда вышедшие на всесоюзный уровень предшественники нынешнего «Факела» — воронежские «Крылья Советов» получили в распоряжение новую спортивную арену с трибунами на 10 тыс. зрителей.

Фото: Фото с сайта https://vif-vrn.ru /

В 1960 году клуб (тогда — «Труд») завоевал право выступить в высшем дивизионе (классе «А»), но удержаться там не смог. В 1984 году «Факел» занял первое место в первой союзной лиге и попал в Высшую. В том же году команда добилась главного достижения в своей истории в розыгрыше Кубка СССР по футболу — после победы над московским «Спартаком» вышла в полуфинал турнира. В 1985 году команда играла в числе сильнейших клубов страны, но через год вернулась обратно.

В 1960 году клуб (тогда — «Труд») завоевал право выступить в высшем дивизионе (классе «А»), но удержаться там не смог. В 1984 году «Факел» занял первое место в первой союзной лиге и попал в Высшую. В том же году команда добилась главного достижения в своей истории в розыгрыше Кубка СССР по футболу — после победы над московским «Спартаком» вышла в полуфинал турнира. В 1985 году команда играла в числе сильнейших клубов страны, но через год вернулась обратно.

Фото: Фото с сайта https://fakelfc.ru /

В 1992 году после распада СССР был реформирован и футбольный чемпионат. В результате «Факел» попал в Высшую лигу созданного чемпионата России. Перед началом и в ходе этого сезона команду покинули практически все ведущие игроки, в итоге обновленный и сильно омоложенный «Факел» в элите не удержался. На фото — «золотой состав» «Факела» середины 1980-х: в нижнем ряду второй слева — Валерий Шмаров, крайний справа — Виктор Лосев.

В 1992 году после распада СССР был реформирован и футбольный чемпионат. В результате «Факел» попал в Высшую лигу созданного чемпионата России. Перед началом и в ходе этого сезона команду покинули практически все ведущие игроки, в итоге обновленный и сильно омоложенный «Факел» в элите не удержался. На фото — «золотой состав» «Факела» середины 1980-х: в нижнем ряду второй слева — Валерий Шмаров, крайний справа — Виктор Лосев.

Фото: Фото с сайта https://fakelfc.ru /

В 1996 году «Факел» снова ждет успех: команда финиширует на третьем месте в первой лиге, что дает право воронежцам подняться в элиту отечественного футбола. Однако закрепиться в Высшей лиге опять не удается. На фото — эпизод одного из матчей сезона в Высшей лиге, «Факел» (Воронеж) — «Локомотив» (Москва), 1:0.

В 1996 году «Факел» снова ждет успех: команда финиширует на третьем месте в первой лиге, что дает право воронежцам подняться в элиту отечественного футбола. Однако закрепиться в Высшей лиге опять не удается. На фото — эпизод одного из матчей сезона в Высшей лиге, «Факел» (Воронеж) — «Локомотив» (Москва), 1:0.

Фото: Фото с сайта https://fcfv.ru/

В 1999 году «Факел» снова вышел в Высшую футбольную лигу страны, где впервые в своей истории сумел задержаться более, чем на один год. В 2000 году воронежцы финишировали на 13-м месте в элитной лиге, сохранив прописку в лиге сильнейших клубов РФ. В этот период в команде снова играет Валерий Шмаров (в центре).

В 1999 году «Факел» снова вышел в Высшую футбольную лигу страны, где впервые в своей истории сумел задержаться более, чем на один год. В 2000 году воронежцы финишировали на 13-м месте в элитной лиге, сохранив прописку в лиге сильнейших клубов РФ. В этот период в команде снова играет Валерий Шмаров (в центре).

Фото: Фото с сайта https://fakelfc.ru /

В 2001 году с приходом новых людей на руководящие посты в Воронежской области «Факел» лишился прежней поддержки и по итогам сезона покинул Высшую лигу. На фото — эпизод состоявшегося в июне 2000 года матча «Факел» (Воронеж) — «Сатурн» (Раменское), 0:1.

В 2001 году с приходом новых людей на руководящие посты в Воронежской области «Факел» лишился прежней поддержки и по итогам сезона покинул Высшую лигу. На фото — эпизод состоявшегося в июне 2000 года матча «Факел» (Воронеж) — «Сатурн» (Раменское), 0:1.

Фото: Фото с сайта https://fcfv.ru /

После этого два десятилетия &quot;Факелу&quot; не удавалось попасть в высший дивизион системы российских футбольных лиг, но сезон 2020/2021 вернул оптимизм воронежским болельщикам.

После этого два десятилетия "Факелу" не удавалось попасть в высший дивизион системы российских футбольных лиг, но сезон 2020/2021 вернул оптимизм воронежским болельщикам.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Под руководством гендиректора «Факела» Романа Асхабадзе клуб первым из всех спортивных организаций региона открыл после пандемии коронавируса фан-шоп, который быстро завоевал популярность у публики.

Под руководством гендиректора «Факела» Романа Асхабадзе клуб первым из всех спортивных организаций региона открыл после пандемии коронавируса фан-шоп, который быстро завоевал популярность у публики.

Фото: Фото с сайта https://fakelfc.ru /

Затем «Факел» открывает первую в области профессиональную академию, которая получила имя лучшего бомбардира в истории воронежского футбола, Владимира Григорьевича Проскурина. Уже через полгода после открытия Российский футбольный союз присваивает ей официальный статус.

Затем «Факел» открывает первую в области профессиональную академию, которая получила имя лучшего бомбардира в истории воронежского футбола, Владимира Григорьевича Проскурина. Уже через полгода после открытия Российский футбольный союз присваивает ей официальный статус.

Фото: Фото с сайта https://fakelfc.ru /

21 год потребовался клубу, чтобы вернуться в высший свет отечественного футбола, заняв второе место в Олимп-Первенстве ФНЛ. И это несмотря на то, что бюджет команды был одним из самых скромных в ФНЛ.

21 год потребовался клубу, чтобы вернуться в высший свет отечественного футбола, заняв второе место в Олимп-Первенстве ФНЛ. И это несмотря на то, что бюджет команды был одним из самых скромных в ФНЛ.

Фото: Фото с сайта https://fakelfc.ru /

В своем первом матче после возвращения в Российскую премьер-лигу «Факел» в гостях у «Краснодара» добился впечатляющей результативной ничьей — 2:2, сразу же завоевав сердца болельщиков по всей стране и получив тут же ставшее известным прозвище «наглецы из Воронежа» с легкой руки комментатора «Матч ТВ» Тимура Журавеля.

В своем первом матче после возвращения в Российскую премьер-лигу «Факел» в гостях у «Краснодара» добился впечатляющей результативной ничьей — 2:2, сразу же завоевав сердца болельщиков по всей стране и получив тут же ставшее известным прозвище «наглецы из Воронежа» с легкой руки комментатора «Матч ТВ» Тимура Журавеля.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

За первую половину сезона &quot;Факел&quot; 12 раз проиграл, десять игр с участием команды закончилось вничью, была одержана одна победа — над московским &quot;Локомотивом&quot;.

За первую половину сезона "Факел" 12 раз проиграл, десять игр с участием команды закончилось вничью, была одержана одна победа — над московским "Локомотивом".

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Болельщики, впрочем, не уставали поддерживать команду — на первую часть чемпионата, которая проходила с июля по ноябрь, «Факел» продал 12 051 абонемент. Воронежский клуб стал третьим в РПЛ по посещаемости домашних матчей и первым по заполняемости арены — благодаря абонементам и билетам в среднем на игры ходили 16,9 тыс. человек, а процент заполняемости составил 85,6% от 19,8 тыс.

Болельщики, впрочем, не уставали поддерживать команду — на первую часть чемпионата, которая проходила с июля по ноябрь, «Факел» продал 12 051 абонемент. Воронежский клуб стал третьим в РПЛ по посещаемости домашних матчей и первым по заполняемости арены — благодаря абонементам и билетам в среднем на игры ходили 16,9 тыс. человек, а процент заполняемости составил 85,6% от 19,8 тыс.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

К началу сезона в РПЛ была завершена реконструкция Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже, который стал домашней ареной «Факела». Эти работы потребовали около 165 млн руб. К июню 2023 года планируется завершить работы по реконструкции стадиона «Факел» на улице Писателя Маршака стоимостью 811 млн руб.

К началу сезона в РПЛ была завершена реконструкция Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже, который стал домашней ареной «Факела». Эти работы потребовали около 165 млн руб. К июню 2023 года планируется завершить работы по реконструкции стадиона «Факел» на улице Писателя Маршака стоимостью 811 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

В ходе текущего сезона клуб по «обоюдному решению» покинул главный тренер Олег Василенко. Причины отставки не назывались, однако на тот момент за восемь игр в РПЛ команда не одержала ни одной победы и потерпела три крупных поражения.

В ходе текущего сезона клуб по «обоюдному решению» покинул главный тренер Олег Василенко. Причины отставки не назывались, однако на тот момент за восемь игр в РПЛ команда не одержала ни одной победы и потерпела три крупных поражения.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

В сентябре 2022-го главным тренером «Факела» был утвержден Дмитрий Пятибратов. Он работает в тренерском штабе первой команды «Факела» с октября 2020 года.

В сентябре 2022-го главным тренером «Факела» был утвержден Дмитрий Пятибратов. Он работает в тренерском штабе первой команды «Факела» с октября 2020 года.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

По данным на 1 марта, болельщики воронежского «Факела» купили 10 286 абонементов на оставшиеся домашние матчи в рамках Российской премьер-лиги.

По данным на 1 марта, болельщики воронежского «Факела» купили 10 286 абонементов на оставшиеся домашние матчи в рамках Российской премьер-лиги.

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

С 2023 года для посещения домашних матчей «Факела» требуется Fan ID. Снижение продаж абонементов может быть связано именно с этим. Фанатский сектор на южной трибуне стадиона пустует, начиная со второй домашней игры команды, — в знак протеста против Fan ID.

С 2023 года для посещения домашних матчей «Факела» требуется Fan ID. Снижение продаж абонементов может быть связано именно с этим. Фанатский сектор на южной трибуне стадиона пустует, начиная со второй домашней игры команды, — в знак протеста против Fan ID.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

В весенней части чемпионата в Воронеже сыграет только один легендарный клуб — московский ЦСКА. Кроме того, в гости к «Факелу» приедут «Химки», «Сочи», «Оренбург», нижегородский «Пари НН», грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов».

В весенней части чемпионата в Воронеже сыграет только один легендарный клуб — московский ЦСКА. Кроме того, в гости к «Факелу» приедут «Химки», «Сочи», «Оренбург», нижегородский «Пари НН», грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов».

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Весенняя часть РПЛ откроется домашним матчем воронежского клуба с «Химками» 3 марта. Следующие игры — 11 марта со «Спартаком» («Открытие банк арена» в Москве) и 18 марта с «Сочи» (Центральный стадион профсоюзов в Воронеже).

Весенняя часть РПЛ откроется домашним матчем воронежского клуба с «Химками» 3 марта. Следующие игры — 11 марта со «Спартаком» («Открытие банк арена» в Москве) и 18 марта с «Сочи» (Центральный стадион профсоюзов в Воронеже).

Фото: Фото с сайта https://fakelfc.ru /

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Считается, что ФК "Факел" основан в 1947 году, хотя современное название клуб получил значительно позже.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

В 1947 году спортивное общество «Крылья Советов» воронежского завода п/я 71 (ныне ВАСО, филиал ПАО «Ил») создало футбольную команду, которая считается предшественницей «Факела». Из-за режима секретности публично ее называли командой Сталинского района.

Фото: Фото с сайта https://fakelfc.ru /

В разные годы клуб носил названия Команда города Воронежа, "Труд" (Воронеж), "Факел-Профус" (Воронеж), ФК "Воронеж", ФК "Факел-Воронеж", ФК "Факел" (Воронеж).

Фото: Фото с сайта https://fakelfc.ru /

Домашняя арена «Факела», Центральный стадион профсоюзов, была заложена на месте Сенной площади в 1927 году, но строительство длилось довольно долго. К 1930 году было готово лишь футбольное поле, а трибуны и вся инфраструктура были введены в строй лишь к 1934 году.

Фото: Из фондов Воронежского областного краеведческого музея

В 1936 году стадион получает название «Пищевик», в 1953-м он некоторое время называется «Знамя», а с февраля 1958-го — «Труд». С 1973 года и до настоящего времени — Центральный стадион профсоюзов.

Фото: Из книги архитектора Н. Троицкого «Воронеж»

Во время Великой Отечественной войны стадион, как и весь город, был практически полностью разрушен, а первая послевоенная капитальная реконструкция стадиона состоялась перед сезоном 1954 года, когда вышедшие на всесоюзный уровень предшественники нынешнего «Факела» — воронежские «Крылья Советов» получили в распоряжение новую спортивную арену с трибунами на 10 тыс. зрителей.

Фото: Фото с сайта https://vif-vrn.ru /

В 1960 году клуб (тогда — «Труд») завоевал право выступить в высшем дивизионе (классе «А»), но удержаться там не смог. В 1984 году «Факел» занял первое место в первой союзной лиге и попал в Высшую. В том же году команда добилась главного достижения в своей истории в розыгрыше Кубка СССР по футболу — после победы над московским «Спартаком» вышла в полуфинал турнира. В 1985 году команда играла в числе сильнейших клубов страны, но через год вернулась обратно.

Фото: Фото с сайта https://fakelfc.ru /

В 1992 году после распада СССР был реформирован и футбольный чемпионат. В результате «Факел» попал в Высшую лигу созданного чемпионата России. Перед началом и в ходе этого сезона команду покинули практически все ведущие игроки, в итоге обновленный и сильно омоложенный «Факел» в элите не удержался. На фото — «золотой состав» «Факела» середины 1980-х: в нижнем ряду второй слева — Валерий Шмаров, крайний справа — Виктор Лосев.

Фото: Фото с сайта https://fakelfc.ru /

В 1996 году «Факел» снова ждет успех: команда финиширует на третьем месте в первой лиге, что дает право воронежцам подняться в элиту отечественного футбола. Однако закрепиться в Высшей лиге опять не удается. На фото — эпизод одного из матчей сезона в Высшей лиге, «Факел» (Воронеж) — «Локомотив» (Москва), 1:0.

Фото: Фото с сайта https://fcfv.ru/

В 1999 году «Факел» снова вышел в Высшую футбольную лигу страны, где впервые в своей истории сумел задержаться более, чем на один год. В 2000 году воронежцы финишировали на 13-м месте в элитной лиге, сохранив прописку в лиге сильнейших клубов РФ. В этот период в команде снова играет Валерий Шмаров (в центре).

Фото: Фото с сайта https://fakelfc.ru /

В 2001 году с приходом новых людей на руководящие посты в Воронежской области «Факел» лишился прежней поддержки и по итогам сезона покинул Высшую лигу. На фото — эпизод состоявшегося в июне 2000 года матча «Факел» (Воронеж) — «Сатурн» (Раменское), 0:1.

Фото: Фото с сайта https://fcfv.ru /

После этого два десятилетия "Факелу" не удавалось попасть в высший дивизион системы российских футбольных лиг, но сезон 2020/2021 вернул оптимизм воронежским болельщикам.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Под руководством гендиректора «Факела» Романа Асхабадзе клуб первым из всех спортивных организаций региона открыл после пандемии коронавируса фан-шоп, который быстро завоевал популярность у публики.

Фото: Фото с сайта https://fakelfc.ru /

Затем «Факел» открывает первую в области профессиональную академию, которая получила имя лучшего бомбардира в истории воронежского футбола, Владимира Григорьевича Проскурина. Уже через полгода после открытия Российский футбольный союз присваивает ей официальный статус.

Фото: Фото с сайта https://fakelfc.ru /

21 год потребовался клубу, чтобы вернуться в высший свет отечественного футбола, заняв второе место в Олимп-Первенстве ФНЛ. И это несмотря на то, что бюджет команды был одним из самых скромных в ФНЛ.

Фото: Фото с сайта https://fakelfc.ru /

В своем первом матче после возвращения в Российскую премьер-лигу «Факел» в гостях у «Краснодара» добился впечатляющей результативной ничьей — 2:2, сразу же завоевав сердца болельщиков по всей стране и получив тут же ставшее известным прозвище «наглецы из Воронежа» с легкой руки комментатора «Матч ТВ» Тимура Журавеля.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

За первую половину сезона "Факел" 12 раз проиграл, десять игр с участием команды закончилось вничью, была одержана одна победа — над московским "Локомотивом".

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Болельщики, впрочем, не уставали поддерживать команду — на первую часть чемпионата, которая проходила с июля по ноябрь, «Факел» продал 12 051 абонемент. Воронежский клуб стал третьим в РПЛ по посещаемости домашних матчей и первым по заполняемости арены — благодаря абонементам и билетам в среднем на игры ходили 16,9 тыс. человек, а процент заполняемости составил 85,6% от 19,8 тыс.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

К началу сезона в РПЛ была завершена реконструкция Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже, который стал домашней ареной «Факела». Эти работы потребовали около 165 млн руб. К июню 2023 года планируется завершить работы по реконструкции стадиона «Факел» на улице Писателя Маршака стоимостью 811 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

В ходе текущего сезона клуб по «обоюдному решению» покинул главный тренер Олег Василенко. Причины отставки не назывались, однако на тот момент за восемь игр в РПЛ команда не одержала ни одной победы и потерпела три крупных поражения.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

В сентябре 2022-го главным тренером «Факела» был утвержден Дмитрий Пятибратов. Он работает в тренерском штабе первой команды «Факела» с октября 2020 года.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

По данным на 1 марта, болельщики воронежского «Факела» купили 10 286 абонементов на оставшиеся домашние матчи в рамках Российской премьер-лиги.

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

С 2023 года для посещения домашних матчей «Факела» требуется Fan ID. Снижение продаж абонементов может быть связано именно с этим. Фанатский сектор на южной трибуне стадиона пустует, начиная со второй домашней игры команды, — в знак протеста против Fan ID.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

В весенней части чемпионата в Воронеже сыграет только один легендарный клуб — московский ЦСКА. Кроме того, в гости к «Факелу» приедут «Химки», «Сочи», «Оренбург», нижегородский «Пари НН», грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов».

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Весенняя часть РПЛ откроется домашним матчем воронежского клуба с «Химками» 3 марта. Следующие игры — 11 марта со «Спартаком» («Открытие банк арена» в Москве) и 18 марта с «Сочи» (Центральный стадион профсоюзов в Воронеже).

Фото: Фото с сайта https://fakelfc.ru /

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