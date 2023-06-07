В первом матче за путевку в РПЛ воронежский «Факел» в гостях обыграл красноярский «Енисей»

В первом стыковом матче за право играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) воронежский «Факел», занявший 14-е место по итогам главного чемпионата страны, на выезде в Красноярске обыграл «Енисей», который в свою очередь расположился на четвертом месте в Футбольной национальной лиги. Игра завершилась со счетом 0:1.

Матч проходил в крытом манеже, так как открытая арена «Енисея» еще не готова для приема игр. Возможно, игрокам так даже было лучше, потому что в Красноярске уже неделю держится температура около 30°С.

В первом тайме гости привыкали к искусственному газону, от которого мяч отскакивал по непредсказуемым траекториям. Хозяевам, впрочем, тоже приходилось нелегко. В итоге обе команды лишь по разу провели опасные атаки.

Во втором тайме пытающийся сохранить прописку в РПЛ «Факел» усилил натиск, создав несколько голевых моментов. Но зачастую выручал вратарь «Енисея» Евгений Ставер. Ключевым эпизодом стало удаление полузащитника хозяев Олега Ланина на 59-й минуте. С помощью видеоповтора арбитр Сергей Карасев увидел, как игрок «Енисея» шипами ударил в пах защитника воронежцев Игоря Калинина. После этого «Факел» стал атаковать еще больше, и на 77-й минуте после очередного розыгрыша углового нападающий Евгений Марков забил свой первый гол за воронежский клуб.

На этом гости не остановились, желая удвоить преимущество. Периодически контратаковал и «Енисей». Однако счет остался неизменным.

Ответная игра состоится в Воронеже на Центральном стадион профсоюзов 10 июня. В РПЛ выйдет команда, которая по итогам двух матчей забила больше голов. Для покупки билетов не требовался Fan ID, на воронежскую игру они полностью раскуплены в течение пары часов.

Александр Прытков