Оскольский электрометаллургический комбинат планирует вложить 1 млрд рублей в установку вакуумных фильтров

Расположенный в Белгородской области Оскольский электрометаллургический комбинат имени А.А. Угарова (ОЭМК) установит за 1 млрд руб. экономичные фильтры на участке фабрики окомкования и металлизации. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Вместо паровых фильтров с тканевыми секторами будут установлены 11 вакуумных фильтров с керамическими элементами. Их поставит российский научно-технический центр «Бакор».

Вакуумные фильтры будут обезвоживать железорудный концентрат, который поступает на ОЭМК с Лебединского ГОКа по специальному трубопроводу в виде пульпы — смеси из концентрата и 50% воды. В сравнении с паровыми фильтрами с тканевыми секторами новые агрегаты имеют большую площадь фильтрации, потребляют меньше электроэнергии, сжатого воздуха и не используют пар. В пресс-службе добавили, что срок службы таких фильтров в 18 раз больше, чем тканевых.

Модернизация пройдет в два этапа, рассказал управляющий директор ОЭМК Кирилл Чернов. По его словам, в 2023 году установят шесть фильтров, а до конца 2026 года — остальные пять. «Это увеличит эффективность фильтрации, сократит потребление электричества участком фильтрации в восемь раз, уменьшит количество используемого сжатого воздуха и полностью исключит применение пара. Помимо экономии ресурсов, отказ от пара повысит срок службы металлоконструкций и безопасность работ», — пояснил господин Чернов.

Иван Недокопов

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