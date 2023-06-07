Спикер горсовета Липецка Евгения Фрай стала членом «Единой России»

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в качестве секретаря регионального отделения «Единой России» вручил партийный билет председателю горсовета Липецка Евгении Фрай. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Артамонов обратился к госпоже Фрай с просьбой быть активным членом партии, «показывать пример» депутатам и жителям. «Единороссы составляют большинство в совете депутатов, но и помимо своей депутатской деятельности каждый из них принимает активное участие в жизни города. Присоединиться к партии, чтобы вместе реализовывать проекты на благо Липецка и его жителей, — правильное решение для руководителя горсовета», – отметил губернатор.

Евгения Фрай возглавила горсовет в начале 2023 года. На этом посту она сменила Александра Афанасьева, который покинул должность осенью 2022 года для возвращения в бизнес. Сейчас арбитражный суд рассматривает иск о банкротстве подконтрольного семье господина Афанасьева Липецкого хладокомбината.

До назначения на пост спикера Евгения Фрай совмещала депутатство с руководством благотворительным фондом социальной защиты «Милосердие». В облправительстве уточнили, что госпожа Фрай «всегда была» сторонником «Единой России», но не вступала в нее, так как главам благотворительных фондов запрещено иметь партийность.

Александр Прытков

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