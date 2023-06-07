ВСУ сбросили на электроподстанцию в курском селе Попово-Лежачи два взрывных устройства; ранен рабочий

На электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи Глушковского района Курской области ночью были сброшены два взрывных усройства. В резульатте повреждений в Попово-Лежачах и Теткине нет электричества, рассказал губернатор Роман Старовойт.

«Во время восстановления электроснабжения один из рабочих получил осколочные ранения.

Он находится в центральной районной больнице, врачи оказывают ему всю необходимую помощь»,— сообщил глава региона.

На месте повторно работают группы разминирования. После этого ремонтные бригады продолжат восстанавливать электроснабжение.

Олег Мухин

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