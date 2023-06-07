Близкая к «ЖБИ2-инвест» компания планирует построить на окраине Воронежа шесть многоэтажек на 204 тысяч «квадратов»

Власти Воронежа утвердили документацию по планировке территории на окраине города, ограниченной улицами Силикатной, Защитников Родины, Крейзера, Романтиков, Мосина и Мазлумова. Это следует из постановления мэрии.

Застраивать часть территории площадью около 15 га планирует ООО «Специализированный застройщик Поколение». В 2020 году компания победила на торгах по развитию ветхого квартала: на 5,8 га ей предстоит снести 18 двухэтажек, два нежилых здания и котельную.

Из утвержденных мэрией документации следует, что «Поколению» необходимо снести 7 тыс. кв. м ветхого жилья и 10,9 тыс. кв. м хозяйственных построек и гаражей, а также котельную и перенести трансформаторную подстанцию.

Вместо них и на свободных участках могут появиться шесть жилых домов общей площадью 204 тыс. кв. м. В результате численность населения района может вырасти в семь раз — с 592 до 4,2 тыс. человек.

Застройщик намерен возвести шестисекционный 19-этажный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, в том числе для размещения объектов дополнительного образования на 60 тыс. кв. м, четырехсекционный 19-этажный дом на 40,6 тыс. кв. м, два односекционных 25-этажный дома по 20 тыс. кв. м каждый, трехсекционный дом 19–25 этажей на 44,6 тыс. кв. м и трехсекционный десятиэтажный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, в том числе для размещения объектов дополнительного образования на 18,8 тыс. кв. м.

Кроме того, компания планирует построить два подземных паркинга на 1,7 тыс. машино-мест. Также застройщик должен реконструировать два детсада, чтобы те смогли принимать 1,6 тыс. человек, и баню (ее итоговые параметры будут определены на следующих стадиях проектирования, но площадь пристройки не должна превышать 334 кв. м).

Сроки и стоимость строительства в документации не обозначены. Однако дома должны быть расселены до 2029 года.

По данным Rusprofile, ООО «СЗ Поколение» зарегистрировано в Воронежской области в августе 2018 года для деятельность заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2022 года выручка оказалась нулевой, чистая прибыль — 175 тыс. руб. Директором и единственным владельцем является Александр Кораблин.

Господин Кораблин контролирует строительную ГК «ЖБИ2-инвест». Один из участков, на которых собирается работать «Поколение», принадлежит ООО СЗ «ЖБИ2-инвест». Эта компания «не возражает» против использования земли, следует из документации.

О строительстве 25-этажек на месте трамвайного депо в Воронеже читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Опять 25».

Александр Прытков

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