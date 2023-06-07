В промзоне в Шебекино произошел пожар из-за обстрела «Градами»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле города Шебекино. По его данным, в городе упало несколько десятков снарядов, выпущенных из реактивной системы залпового огня «Град».

Пострадавших нет. Обстрел города продолжается в данный момент. «Более 40 снарядов попали на территорию промзоны, есть возгорание. Еще 20 снарядов прилетели в различные части города»,— написал господин Гладков в Telegram.

За прошедшие сутки по Шебекинскому городскому округу выпущено 460 единиц различных боеприпасов. Власти зафиксировали 26 сбросов взрывных устройств с беспилотников. В Шебекино удары наносились по жилым массивам: количество разрушенных и поврежденных домовладений и автомобилей уточняется. В результате обстрелов поврежден объект сельского хозяйства. В округе ранее снаряды попали на территорию школы и дома культуры.

Жителей Шебекинского городского округа из-за постоянных обстрелов эвакуируют в пункты временного размещения, детей увозят в летние лагеря в регионы России. 4 июня сообщалось, что в местные пункты переселилось более 4 тыс. человек.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж