Белгородский губернатор сообщил об обстреле «Градами» сельских школы и Дома культуры

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле Шебекинского городского округа. По его словам, вооруженные силы Украины ударили из реактивных систем залпового огня «Град» по селу Графовка. Пострадавших нет.

«Часть снарядов упала в районе школы и Дома культуры. Часть попала в частный сектор. Есть прямое попадание во двор жилого дома — повреждены хозпостройка и забор»,— написал губернатор в Telegram. Кроме того, осколками снарядов посекло фасады и окна двух частных домов.

Также под минометным обстрелом оказалось село Грузское Борисовского района. Пострадавших, по информации господина Гладкова, также нет. «Есть попадание снаряда на территорию сельхозпредприятия, повреждены кровля складского помещения и 11 тракторов»,— написал глава региона в Telegram-канале.

За последние сутки по Шебекинскому городскому округу выпущено 460 единиц различных боеприпасов. Власти зафиксировали 26 сбросов взрывных устройств с беспилотников. Обошлось без пострадавших, но в городе Шебекино пострадали жилые массивы.

Территория Белгородской области регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины с начала специальной военной операции. Власти заявляют о нехватке денег на восстановление разрушенного жилья. Приграничные районы области массово покидают жители из-за непрекращающихся обстрелов.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж