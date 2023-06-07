Главные новости к утру 7 июня

Журналисты NYT, FT и WP опубликовали в Twitter спутниковые снимки плотины Каховской ГЭС, как утверждается, от 28 мая и 5 июня. На них видно, что плотина была повреждена и пропускала воду как минимум неделю назад, а 5 июня поток воды усилился.

Состоялось заседание Совета безопасности ООН из-за разрушения Каховской ГЭС. На нем, в частности, Россия в очередной раз обвинила Украину в подрыве дамбы и призвала генсека ООН осудить Киев.

Ассоциация производителей пива, солода и напитков (АПП) предложила главе Минфина Антону Силуанову ужесточить надзор за малыми предприятиями, продавцами разливного пива и отказаться от категории «пивные напитки», под которой выпускаются и коктейли. Подробнее.

Мальчик 2016-го года рождения погиб во время пожара в квартире на шестом этаже дома на Ленинском проспекте Москвы, еще четверо детей пострадали.

СКР по Приморскому краю возбудил уголовное дел по факту безвестного исчезновения двух граждан КНДР — 43-летней Ким Кум Сун и 15-летнего Пак Квон Чжу.

В Костроме будет запущено производство антиблокировочных тормозных систем (ABS). Уже 1 июля стартуют первые серийные поставки российским автопроизводителям.

Участники рынка обратились в Минпромторг с предложением увеличить как минимум вдвое реестр производителей беспилотной техники. Не попавшие в перечень компании опасаются, что он будет заморожен, а критерии внесения останутся непрозрачными: это отрежет их от госзаказа, а также оставит сотрудников без отсрочек от армии и налоговых льгот. Подробнее.

Севастопольский гарнизонный военный суд приговорил младшего сержанта Черноморского флота к пяти годам и четырем месяцам колонии общего режима за уклонение от мобилизации.

О предстоящих 7 июня важнейших событиях — в анонсах «Ъ».