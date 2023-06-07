Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения во Владивостоке двух граждан КНДР

Следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дел по факту безвестного исчезновения 43-летней Ким Кум Сун и 15-летнего Пак Квон Чжу.

«Глава ведомства Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ по Приморскому краю Фомину В.В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства»,— говорится в сообщении СКР.

Как сообщил накануне «Ъ» источник в правоохранительных органах, заявление об исчезновении жены и сына подал в полицию представитель генконсульства КНДР во Владивостоке Цой Ен Нам.

«4 июня они уехали с территории генерального консульства КНДР по адресу улица Невская, д. 12А (во Владивостоке.— ''Ъ''), и до настоящего времени их местонахождение неизвестно» — такое сообщение было размещено 6 июня на интернет-ресурсах общественной организации «Примпоиск», но затем исчезло.

По словам дипломата Цой Ен Нам, Ким Кум Сун и Пак Квон Чжу утром 4 июня на такси уехали от здания диппредставительства по ул. Невская, 12. Представители правоохранительных органов уже выяснили, что граждане КНДР были доставлены в район кинотеатра «Нептун» на ул. Русской на автомобиле, водителем которого был гражданин Узбекистана. Показания таксиста подтверждены видеозаписями с камер наружного наблюдения.

Алексей Чернышев, Владивосток

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...