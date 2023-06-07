Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения во Владивостоке двух граждан КНДР

Следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дел по факту безвестного исчезновения 43-летней Ким Кум Сун и 15-летнего Пак Квон Чжу.

«Глава ведомства Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ по Приморскому краю Фомину В.В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства»,— говорится в сообщении СКР.

Как сообщил накануне «Ъ» источник в правоохранительных органах, заявление об исчезновении жены и сына подал в полицию представитель генконсульства КНДР во Владивостоке Цой Ен Нам.

«4 июня они уехали с территории генерального консульства КНДР по адресу улица Невская, д. 12А (во Владивостоке.— ''Ъ''), и до настоящего времени их местонахождение неизвестно» — такое сообщение было размещено 6 июня на интернет-ресурсах общественной организации «Примпоиск», но затем исчезло.

По словам дипломата Цой Ен Нам, Ким Кум Сун и Пак Квон Чжу утром 4 июня на такси уехали от здания диппредставительства по ул. Невская, 12. Представители правоохранительных органов уже выяснили, что граждане КНДР были доставлены в район кинотеатра «Нептун» на ул. Русской на автомобиле, водителем которого был гражданин Узбекистана. Показания таксиста подтверждены видеозаписями с камер наружного наблюдения.

Алексей Чернышев, Владивосток