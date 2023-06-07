Военного Черноморского флота приговорили к 5 годам и 4 месяцам колонии за уклонение от мобилизации

Севастопольский гарнизонный военный суд приговорил младшего сержанта Черноморского флота к пяти годам и четырем месяцам колонии общего режима за уклонение от мобилизации, сообщила пресс-служба суда.

В пресс-релизе уточняется, что младший сержант по фамилии Тряпкин осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ (Самовольное оставление части). Приговор в законную силу не вступил и подлежит обжалованию.

«Тряпкин, в период мобилизации, являясь военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, с целью временно уклониться от прохождения военной службы, желая помочь своей знакомой по хозяйству и в уходе за детьми, без уважительных причин в октябре 2022 г. не явился к месту военной службы и с указанного времени проживал в г. Симферополе, где проводил время по своему усмотрению»,— говорится в заявлении пресс-службы.

Суд сообщил, что 3 февраля текущего года господин Тряпкин прибыл в военный следственный отдел и написал явку с повинной. Военнослужащий признал свою вину, сообщает пресс-служба.

Эрдни Кагалтынов