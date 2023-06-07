Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Небензя отнес подрыв Каховской ГЭС к военным преступлениям Украины

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что разрушение Каховской ГЭС, которому, по его мнению, способствовал «киевский режим», можно квалифицировать как военное преступление. Об этом он сказал в ходе заседания Совета безопасности ООН.

«Предпринятая Киевом преднамеренная диверсия против объекта критической инфраструктуры носит крайне опасный характер и по своей сути может быть отнесена к разряду военных преступлений или терактов. Атаки на объекты, содержащие опасные силы, прямо запрещены международным гуманитарным правом, причем дамбы отдельно упомянуты в статье 56 первого доппротокола к Женевским конвенциям 1977 года»,— сказал господин Небензя.

Разрушение Каховской ГЭС. Главное

Читать далее

Утром 6 июня обрушилась верхняя часть Каховской ГЭС. Новая Каховка, Алешки и Херсон частично затоплены. На территории Новокаховского городского округа из-за подтоплений ввели режим ЧС. По данным Украины, 80 населенных пунктов оказались под угрозой затопления. Россия и Украина проводят эвакуацию живущих над подконтрольных им территориях.

Москва и Киев обвиняют друг друга в подрыве дамбы. Также высказывалась версия, что плотина разрушилась сама из-за ранее полученных повреждений. Следственный комитет России возбудил дело о теракте из-за разрушения Каховской ГЭС, Генпрокуратура Украины — по статьям об экоциде и нарушении законов войны.

В связи с подрывом дамбы господин Небензя 6 июня сообщил, что Россия соберет экстренное заседание Совбеза ООН. В свою очередь, постпред Украины при ООН Сергей Кислица сообщил, что его страна также направила формальный запрос о проведении срочного заседания Совбеза.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...