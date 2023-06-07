Небензя отнес подрыв Каховской ГЭС к военным преступлениям Украины

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что разрушение Каховской ГЭС, которому, по его мнению, способствовал «киевский режим», можно квалифицировать как военное преступление. Об этом он сказал в ходе заседания Совета безопасности ООН.

«Предпринятая Киевом преднамеренная диверсия против объекта критической инфраструктуры носит крайне опасный характер и по своей сути может быть отнесена к разряду военных преступлений или терактов. Атаки на объекты, содержащие опасные силы, прямо запрещены международным гуманитарным правом, причем дамбы отдельно упомянуты в статье 56 первого доппротокола к Женевским конвенциям 1977 года»,— сказал господин Небензя.

Утром 6 июня обрушилась верхняя часть Каховской ГЭС. Новая Каховка, Алешки и Херсон частично затоплены. На территории Новокаховского городского округа из-за подтоплений ввели режим ЧС. По данным Украины, 80 населенных пунктов оказались под угрозой затопления. Россия и Украина проводят эвакуацию живущих над подконтрольных им территориях.

Москва и Киев обвиняют друг друга в подрыве дамбы. Также высказывалась версия, что плотина разрушилась сама из-за ранее полученных повреждений. Следственный комитет России возбудил дело о теракте из-за разрушения Каховской ГЭС, Генпрокуратура Украины — по статьям об экоциде и нарушении законов войны.

В связи с подрывом дамбы господин Небензя 6 июня сообщил, что Россия соберет экстренное заседание Совбеза ООН. В свою очередь, постпред Украины при ООН Сергей Кислица сообщил, что его страна также направила формальный запрос о проведении срочного заседания Совбеза.

Эрдни Кагалтынов