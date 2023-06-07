Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главные анонсы 7 июня

В Москве спикер Госдумы Вячеслав Володин и вице-премьер РФ Александр Новак встретятся с председателем Сената Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Садиком Санджрани.

В Вашингтоне ожидается визит британского премьер-министра Риши Сунака, планируются переговоры с президентом США Джо Байденом.

В Нью-Йорке пройдет пленарное заседание Генеральной Ассамблеи ООН, посвященное «замороженным конфликтам в регионе ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия) и их влиянию на международный мир, безопасность и развитие».

В Нижнем Новгороде в Арбитражном суде состоится предварительное заседание по иску Горьковского автозавода к немецкому автоконцерну Volkswagen о взыскании 28,4 млрд руб.

В Санкт-Петербурге пройдет заседание совета директоров ПАО «Газпром» в форме заочного голосования.

Банк России опубликует обзор ключевых показателей деятельности страховщиков.

В Айове (США) бывший вице-президент США Майк Пенс планирует объявить о выдвижении своей кандидатуры на пост главы государства для участия в выборах 2024 года.

Может быть объявлена дата проведения выборов мэра Москвы.

Росстат опубликует данные о значении границ бедности.

В Москве пройдет аукцион по продаже арестованной квартиры бывшего министра РФ по координации деятельности «Открытого правительства» Михаила Абызова.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...