Главные анонсы 7 июня

В Москве спикер Госдумы Вячеслав Володин и вице-премьер РФ Александр Новак встретятся с председателем Сената Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Садиком Санджрани.

В Вашингтоне ожидается визит британского премьер-министра Риши Сунака, планируются переговоры с президентом США Джо Байденом.

В Нью-Йорке пройдет пленарное заседание Генеральной Ассамблеи ООН, посвященное «замороженным конфликтам в регионе ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия) и их влиянию на международный мир, безопасность и развитие».

В Нижнем Новгороде в Арбитражном суде состоится предварительное заседание по иску Горьковского автозавода к немецкому автоконцерну Volkswagen о взыскании 28,4 млрд руб.

В Санкт-Петербурге пройдет заседание совета директоров ПАО «Газпром» в форме заочного голосования.

Банк России опубликует обзор ключевых показателей деятельности страховщиков.

В Айове (США) бывший вице-президент США Майк Пенс планирует объявить о выдвижении своей кандидатуры на пост главы государства для участия в выборах 2024 года.

Может быть объявлена дата проведения выборов мэра Москвы.

Росстат опубликует данные о значении границ бедности.

В Москве пройдет аукцион по продаже арестованной квартиры бывшего министра РФ по координации деятельности «Открытого правительства» Михаила Абызова.