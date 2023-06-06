Уровень воды растет в городе Голая Пристань после прорыва Каховской ГЭС

В город Голая Пристань, подтопленный сегодня из-за разрушения Каховской ГЭС, прибывает вода. Об этом сообщил глава правительства подконтрольной России части Херсонской области Андрей Алексеенко. При этом в также затопленной Новой Каховке наблюдается снижение уровня воды на 1–2 см, сказал ТАСС глава администрации города Владимир Леонтьев.

«Вслед за Алешками к вечеру начала ухудшаться ситуация в Голой Пристани. Пойменные районы ушли под воду еще в светлое время, затем уровень затопления стал быстро расти»,— написал господин Алексеенко в Telegram-канале.

«Укргидроэнерго» прогнозировало пик разлива воды из Каховского водохранилища до завтрашнего утра.

Плотина Каховской ГЭС частично обрушилась рано утром 6 июня. При обрушении дамбы в Днепр вылилось 150 тонн машинного масла. Вода может затопить от 35 до 70 населенных пунктов в украинских регионах. Власти Украины ожидают проблем с урожаем и питьевой водой в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

Россия и Украина обвиняют друг друга в подрыве плотины Каховской ГЭС. Россия контролирует левый берег Днепра, Украина — правый. При этом ГЭС находилась под контролем России. В затопленной части оказались российские минные поля и укрепления.

Что происходит на 468-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина