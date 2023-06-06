Главные новости за 6 июня. Кубань, Крым, Адыгея

После удара по Каховской ГЭС в Херсонской области в Крыму возникла угроза обмеления Северо-Крымского канала. При этом информацию об угрозе катастрофы на Запорожской АЭС власти республики назвали фейком.

Власти Краснодара начали готовить к реставрации дом купца Лихацкого. Эксперты МКУ «Единая служба заказчика» проводят оценку объекта, она будет основой для техтребований к реставрации здания.

Дирекции курортов «Роза Хутор» и «Тайву» подписали соглашение о сотрудничестве, за счет которого планируют достигнуть увеличения турпотока. Документ направлен на популяризацию активного отдыха, горного туризма и занятий спортом.

В ближайшие дни в Краснодарском крае воздух будет постепенно прогреваться. 9 июня температура поднимется до +32°.

В Краснодарском крае доля населения с уровнем дохода от 45 тыс. руб. выросла до 40%. По количеству жителей с такой зарплатой регион занимает 33-е место.

В этом году в Краснодарском крае планируют собрать не менее 12,4 млн тонн зерновых. Это соответствует итогам урожайной кампании прошлого года.

Рейтинг кредитоспособности Адыгеи повысился до уровня ruBBB+ со стабильным прогнозом. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», повышение обусловлено позитивной динамикой экономических и бюджетных показателей.

Командующему Черноморским флотом Виктору Соколову присвоено звание адмирала. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Стоимость стенда Краснодарского края на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году составит 88,7 млн руб. Площадь экспозиции увеличилась до 1,2 тыс. кв. м.

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