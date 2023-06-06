«Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Республики Адыгея до уровня ruBBB+

Рейтинг кредитоспособности Адыгеи повысился до уровня ruBBB+ со стабильным прогнозом. Об этом сообщает рейтинговое агентство «Эксперт РА».

Из сообщения из агентства следует, что повышение рейтинга обусловлено позитивной динамикой экономических и бюджетных показателей. В частности, бездефицитное исполнение бюджета, показатели долговой нагрузки, обслуживание долга, которое находится на низком уровне.

По данным агентства, объем ВРП Адыгеи в 2022 году составил 180 млрд руб., это выше показателей 2021 года на 2%. На данный показатель оказал влияние рост промышленного производства и объем строительных работ.

Олег Исаев

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