Дом купца Лихацкого в Краснодаре готовят к реставрации

Власти Краснодара начали готовить к реставрации дом купца Лихацкого. Об этом сообщает пресс-служба краснодарской мэрии

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

По информации администрации, специалисты департаментов строительства и культуры осмотрели дом, который входит в перечень объектов культурного наследия краевого значения. Сейчас эксперты МКУ «Единая служба заказчика» проводят оценку объекта, она будет основой для техтребований к реставрации здания.

Дом Лихацкого построили в начале XX века, его площадь составляет 480 кв. м. Марк Лихацкий — известный кубанский предприниматель, купец и председатель Екатеринодарской городской думы.

В начале 2020 года депутаты гордумы Краснодара согласовали контракт на 45,9 млн руб. Из них 5,9 млн руб. планировали направить на проектирование. Однако договор с подрядчиком из Санкт-Петербурга был расторгнут из-за неисполнения соглашения.

В марте 2023 года проект реставрации дома купца Лихацкого в Краснодаре будет разработан за 8,4 млн руб. Подрядчиком выбрали московскую компанию — ООО «Архрест проект», говорится на сайте госзакупок.

Олег Исаев

Читайте нас в Telegram