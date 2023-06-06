Власти Крыма опровергли фейк об угрозе катастрофы на ЗАЭС из-за диверсии на Каховской ГЭС

Информация о том, что из-за подрыва плотины на Каховской ГЭС якобы случится катастрофа на Запорожской АЭС, не соответствует действительности. Об этом сообщило МЧС Крыма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Взгляд.ру / Telegram Фото: Взгляд.ру / Telegram

Жителям северных районов республики стали звонить через мессенджеры неизвестные люди. Звонящие представляются сотрудниками МЧС региона и предлагают крымчанам запасаться йодом и водой и срочно бежать на юг. О таких звонках местные жители сообщили в соцсетях.

Однако данные звонки являются провокацией. В МЧС Крыма опровергли сообщения об объявлении какой-либо тревоги и эвакуации.

Также подобные звонки поступают жителям Севастополя. Звонят с целью информирования о якобы заражении воды радиацией, просят готовиться к эвакуации населения в течение 72 часов, если норма радиации в воде будет превышена более чем в три раза.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал эту информацию ложью.

«В случае реальной опасности сообщения будут идти по всем каналам одновременно. Севастополю ничего не грозит, в городе все спокойно»,— сказал губернатор.

Как ранее заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, одной из целей диверсии на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), за которой стоит Украина, была попытка нарушить водоснабжение Крыма. Вместе с тем господин Песков отметил, что у Крыма есть наработки по гарантированному водоснабжению полуострова и без Северо-Крымского канала.

Андрей Пугачев