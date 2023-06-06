Температура воздуха на Кубани поднимется до 32 градусов

В ближайшие дни в Краснодарском крае температура воздуха поднимется до +32°. Однако, по данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 июня в регионе еще ожидаются дожди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Ночью и утром в регионе местами прогнозируется ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20–23 м/с. Ночью температура воздуха составит 10…15°, на Азовском побережье 12…17°; днем будет 22...27°. В горах ночью ожидается 8…13°, днем 18…23°. На Черноморском побережье ночью и утром прогнозируется кратковременный дождь и гроза, днем будет преимущественно без осадков. В отдельных районах ветер будет достигать 23 м/с. Температура воздуха ночью 15…20°, днем 25…30°.

8 июня в регионе осадков не ожидается, только в горах днем и вечером возможен местами кратковременный дождь и гроза. Ветер составит 6–11 м/с, местами порывы 15–20 м/с. Температура воздуха ночью 11…16°, на Азовском побережье 14…19°; днем 25…30°.

Но уже 9 июня столбики термометров поднимутся до 32°. В горах ночью будет 7…12°, днем 22…27°. На Черноморском побережье ожидается переменная облачность, без осадков. Местами порывы ветра могут достигать 15–20 м/с. Температура воздуха ночью 17…22°, днем 25…30°

Татьяна Ручкина

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