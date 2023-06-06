FinExpertiza: доля жителей Кубани с зарплатой от 45 тыс. рублей выросла до 40%

В Краснодарском крае доля населения с уровнем дохода от 45 тыс. руб. выросла на 6,8% и составила 40%. Об этом сообщает аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Краснодарский край занимает 33-е место среди российских регионов. В 2022 году количество жителей Кубани с данной заработной платой составляет 2,3 млн руб. Наибольшая доля населения с доходами более 45 тыс. руб. отмечается в северных и дальневосточных регионах, а также Москве и Санкт-Петербурге. Среди лидеров по этому показателю — Чукотский автономный округ (доход выше среднего показателя выше среднероссийского уровня имеют 78,2% жителей региона), Ямало-Ненецкий автономный округ (74,2%), Москва (74%), Магаданская область (73,2%), Ненецкий автономный округ (72,3%), Сахалинская область (60,4%), Камчатский край (59,9%), Санкт-Петербург (55,8%), Ханты-Мансийский автономный округ (55,3%) и Мурманская область (54,8%).

Олег Исаев

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