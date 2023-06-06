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Путин присвоил звание адмирала командующему Черноморским флотом Виктору Соколову

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание адмирала командующему Черноморским флотом Виктору Соколову. Указ за подписью президента опубликован на сайте правовой информации.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Виктор Николаевич Соколов родился 4 апреля 1962 года в Бендерах (Молдавская ССР). В 1985 году закончил Высшее военно-морское училище имени Фрунзе, позднее, в 1992 году, прошел Высшие специальные офицерские классы военно-морского флота. В 2006 году окончил Военную академию Генштаба Вооруженных сил России. В 1990-е годы служил на тральщиках на Тихоокеанском флоте. В 1998 году назначен на должность начальника отделения оперативного управления штаба Тихоокеанского флота. С 2000 по 2002 год — начальник штаба, с 2002 по 2004 год — командир 165-й бригады надводных кораблей Тихоокеанского флота.

В августе 2022 года назначен врио командующего Черноморского флота.

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Нахимова, «За военные заслуги», «За морские заслуги» и медалями. Женат, имеет трех сыновей.

Олег Исаев

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