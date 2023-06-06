Президент РФ Владимир Путин присвоил звание адмирала командующему Черноморским флотом Виктору Соколову. Указ за подписью президента опубликован на сайте правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Виктор Николаевич Соколов родился 4 апреля 1962 года в Бендерах (Молдавская ССР). В 1985 году закончил Высшее военно-морское училище имени Фрунзе, позднее, в 1992 году, прошел Высшие специальные офицерские классы военно-морского флота. В 2006 году окончил Военную академию Генштаба Вооруженных сил России. В 1990-е годы служил на тральщиках на Тихоокеанском флоте. В 1998 году назначен на должность начальника отделения оперативного управления штаба Тихоокеанского флота. С 2000 по 2002 год — начальник штаба, с 2002 по 2004 год — командир 165-й бригады надводных кораблей Тихоокеанского флота.

В августе 2022 года назначен врио командующего Черноморского флота.

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Нахимова, «За военные заслуги», «За морские заслуги» и медалями. Женат, имеет трех сыновей.

Олег Исаев

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