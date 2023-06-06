Стоимость экспозиции Кубани на ПМЭФ-2023 выросла на 4,8%

Стоимость стенда Краснодарского края на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году составит 88,7 млн руб. Это на 4,8% больше, чем в прошлом году. Площадь экспозиции увеличилась на 335 кв. м, до 1,2 тыс. кв. м, говорится в материалах на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПМЭФ Фото: пресс-служба ПМЭФ

Начальная цена контракта составляла 96,2 млн руб. Единственным исполнителем стало ООО «Четыре вида», которое делало стенд Кубани на ПМЭФ в прошлые годы.

Презентационно-деловая зона экспозиции в этом году составит 612 кв. м, площадь проведения деловой программы — 446 кв. м. В стенд также будет входить 177 кв. м закрытой зоны деловых переговоров. Она будет включать в себя 80 кв. м зоны ожидания, а также не менее 25 кв. м переговорной комнаты для губернатора Кубани и не менее 18 кв. м переговорной для вице-губернаторов. Чуть меньшей площади будет рабочая комната для организационной группы представителей органов власти и три подсобных помещения.

Подрядчик должен будет предоставить мебель, предметы интерьера, мультимедийное оборудование и оргтехнику. Только декор экспозиции в виде натуральных флористических элементов будет стоить 512,5 тыс. руб. Еще 653,6 тыс. руб. пойдут на оплату услуг переводчиков-синхронистов с английского и французского на русский язык.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Четыре вида» зарегистрировано в Балашихе в 2007 году. Компания занимается организацией конференций и выставок. Гендиректором является Виктор Зарудный. В 2022 году выручка компании составила 488,4 млн руб., чистая прибыль — 70,5 млн руб.

Петербургский международный экономический форум пройдет в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 14 по 17 июня. В рамках него власти Кубани планируют привлечь рекордный объем инвестиций. Только по линии санаторно-курортного комплекса планируется заключить соглашения более чем на 200 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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